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15:17 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Боль деморализует». Поп-звезда Sia рассказала о хроническом заболевании

Австралийская поп-звезда Sia рассказала, что страдает от неврологического заболевания, вызывающего хроническую боль.

Источник: AFP 2019

Популярная певица и автор песен рассказала в «Твиттере», что у нее диагностирован синдром Элерса-Данлоса — редкое заболевание, вызывающее боль в суставах и сильную усталость.

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43-летняя Сиа крайне редко рассказывает о своей личной жизни и даже закрывает лицо — париками и головными уборами — во время живых выступлений.

У нее есть несколько сольных хитов, в числе которых мегапопулярный трек Chandelier, получивший четыре номинации на «Грэмми». Кроме того, она автор песен для таких исполнительниц, как Рианна, Бейонсе, Кэти Перри и Адель.

«Я просто хочу сказать тем, кто страдает от боли — физической или эмоциональной — я вас люблю, не сдавайтесь, — написала певица в “Твиттере” в пятницу. — Боль деморализует, вы не одиноки».

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, существует 13 типов синдрома Элерса-Данлоса — генетического заболевания соединительной ткани, вызываемого дефектами в синтезе коллагена. У болезни есть относительно легкие формы, но некоторые ее типы могут лишать человека трудоспособности.

Что известно о Сиа

Сиа раньше делилась с поклонниками редкими подробностями о своей жизни, в частности, об аутоиммунной болезни Грейвса, которой она страдает, и своей борьбе с зависимостью от алкоголя и лекарственных препаратов.

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В прошлом году она рассказала в «Твиттере», что уже восемь лет не принимает вызывающие зависимость вещества.

Сиа, по ее собственным словам, начала употреблять алкоголь и наркотики после смерти своего бойфренда Дэна в Лондоне — около года она прожила с его друзьями, 13 австралийцами.

В 2008 году Сиа рассказала о своей бисексуальности. В 2014 года певица вышла замуж за американского режиссера Эрика Лэнга, однако через два года они развелись.

Два года назад скрытную певицу выследили папарацци и попытались продать в СМИ ее обнаженные фотографии. В ответ Сиа опубликовала фотографию в своем «Твиттере» с подписью: «Похоже, кто-то пытается продать мои обнаженные снимки фанатам. Сэкономьте деньги, вот она [фотография] бесплатно. Каждый день Рождество! [Everyday is Christmas — название альбома певицы]».

Певица также известна своей любовью к собакам и регулярно призывает жертвовать деньги приютам и забирать оттуда питомцев.

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