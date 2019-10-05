15:17 (мск), источник: BBC News Русская служба
«Боль деморализует». Поп-звезда Sia рассказала о хроническом заболевании
Австралийская
Популярная певица и автор песен рассказала в «Твиттере», что у нее диагностирован синдром
43-летняя Сиа крайне редко рассказывает о своей личной жизни и даже закрывает лицо — париками и головными уборами — во время живых выступлений.
У нее есть несколько сольных хитов, в числе которых мегапопулярный трек Chandelier, получивший четыре номинации на «Грэмми». Кроме того, она автор песен для таких исполнительниц, как Рианна, Бейонсе, Кэти Перри и Адель.
«Я просто хочу сказать тем, кто страдает от боли — физической или эмоциональной — я вас люблю, не сдавайтесь, — написала певица в “Твиттере” в пятницу. — Боль деморализует, вы не одиноки».
По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, существует 13 типов синдрома
Что известно о Сиа
Сиа раньше делилась с поклонниками редкими подробностями о своей жизни, в частности, об аутоиммунной болезни Грейвса, которой она страдает, и своей борьбе с зависимостью от алкоголя и лекарственных препаратов.
В прошлом году она рассказала в «Твиттере», что уже восемь лет не принимает вызывающие зависимость вещества.
Сиа, по ее собственным словам, начала употреблять алкоголь и наркотики после смерти своего бойфренда Дэна в Лондоне — около года она прожила с его друзьями, 13 австралийцами.
В 2008 году Сиа рассказала о своей бисексуальности. В 2014 года певица вышла замуж за американского режиссера Эрика Лэнга, однако через два года они развелись.
Два года назад скрытную певицу выследили папарацци и попытались продать в СМИ ее обнаженные фотографии. В ответ Сиа опубликовала фотографию в своем «Твиттере» с подписью: «Похоже,
Певица также известна своей любовью к собакам и регулярно призывает жертвовать деньги приютам и забирать оттуда питомцев.