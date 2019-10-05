15:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Москвичка сделала платья частью волшебных пейзажей (фото)
Она превращает обыденность в магию.
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Она превращает обыденность в магию.
Кристина Макеева из Москвы создала серию фотографий, в которых девушки в сказочных нарядах буквально вписаны в пейзажи невероятной красоты.
Такой эффект достигается благодаря студийной съемке и детальной постобработке. По словам Кристины, она начала учиться тонкостям этой работы с 14 лет.
Анна Лысенко