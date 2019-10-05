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18:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Стало известно, из чего состоял жирберг из канализации (видео)

Ученые провели «вскрытие».

Устрашающий ком жира, грязи и мусора, обнаруженный в канализации города Сидмут в Великобритании, содержал влажные салфетки, косточки, вставные зубы, ветки и другие компоненты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Об этом заявили ученые из Эксетерского университета, которым местные власти поручили проанализировать находку на предмет токсичных веществ и микропластика, сообщает Guardian.

В жирберге оказались многие предметы, которые были выброшены в унитаз вместо мусорной корзины. Например, бумажные полотенца, предметы гигиены и даже нижнее белье.

«Жирового монстра» обнаружили рабочие в декабре 2018 года в канализационных трубах Сидмута в британском графстве Девон. Длина образовавшейся «пробки» составила 64 метра. Находка привлекла внимание СМИ во всем мире.

Ученые не нашли доказательств того, что источником мусора в составе жирберга послужило какое-то конкретное предприятие или район. «Это было общее усилие города», — прокомментировали они.

Анна Лысенко

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