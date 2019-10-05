18:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Стало известно, из чего состоял жирберг из канализации (видео)
Ученые провели «вскрытие».
Устрашающий ком жира, грязи и мусора, обнаруженный в канализации города Сидмут в Великобритании, содержал влажные салфетки, косточки, вставные зубы, ветки и другие компоненты.
Об этом заявили ученые из Эксетерского университета, которым местные власти поручили проанализировать находку на предмет токсичных веществ и микропластика, сообщает Guardian.
«Жирового монстра» обнаружили рабочие в декабре 2018 года в канализационных трубах Сидмута в британском графстве Девон. Длина образовавшейся «пробки» составила 64 метра. Находка привлекла внимание СМИ во всем мире.
Ученые не нашли доказательств того, что источником мусора в составе жирберга послужило
Анна Лысенко