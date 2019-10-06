07:16 (мск), источник: Известия
Анатомия меланхолии: миру угрожает эпидемия депрессии
Свидетельства больных и мнения экспертов.
По оценке Всемирной организации здравоохранения, депрессия сегодня является четвертой по частоте причиной нетрудоспособности населения планеты. Предполагается, что в 2025 году она выйдет на третье место после ожирения и диабета. От нее уже страдают порядка 350 млн людей по всей земле, их число только растет, и примерно к середине XXI века полтора миллиарда, то есть каждый пятый землянин, рискуют оказаться в числе заболевших. Как бороться с напастью, разбирались «Известия».
Проблема в том, что часто люди не понимают, что с ними происходит. Около 50% больных по всему миру просто не диагностировано. Большинство не обращаются за помощью, страдают, справляются как умеют, и часто не догадываются, что их подавленное настроение, тоска, душевная боль и суицидальные настроения или попытки суицида — результат сложного ментального заболевания, связанного с гормональным сбоем, нарушениями работы эндокринной системы и работы биохимии головного мозга, которое надо не переживать, а лечить.
«Бессмысленность всего. Помню, что оказался как будто в черном вакууме. Не было ни верха, ни низа, ни времени, ни пространства. Есть такой фильм со Скарлетт Йоханссон — «Побудь в моей шкуре». Он не про депрессию, там инопланетное существо в образе героини Йоханссон похищает людей и заманивает их в озеро с густой черной жидкостью.
Они проваливаются в нее с головой и остаются там висеть совершенно беспомощные, но в сознании, до тех пор, пока у них не отберут их тело, оболочку. Они открывают рот, но звука нет, они видят других людей, которых сбрасывают в эту жидкость, но ничего не могут сделать, они и не мертвы, но и не живы.
Покажите этот фильм или эпизод людям, которые не верят, что депрессия существует и какое это мучение. И ведь в таком отчаянном состоянии многие живут месяцами и годами!".
Депрессия была знакома человечеству с незапамятных времен, и то, что ее называли «меланхолией», ничего по сути не меняло.
Многие выдающиеся люди — от Цезаря до Черчилля — на разных этапах своей жизни страдали от депрессии. Британский комик Стивен Фрай, которому был поставлен диагноз «биполярное расстройство», даже снял документальный фильм, пытаясь разобраться в причинах заболевания и способах борьбы с ним.
Каким бы жизнелюбием и оптимизмом вы ни обладали, какой бы внешне успешной ни выглядела ваша жизнь, невозможно с уверенностью сказать, что на определенном этапе вам не придется столкнуться с депрессивным расстройством.
Мне было двадцать с небольшим, не было
каких-тоособенных причин, но я помню, что моя жизнь стала невыносимой. Я жил как будто без кожи.
«Всё причиняло боль. Когда мы расстались с моей девушкой, она ушла, за ней захлопнулась дверь, и я подумал, что всё к лучшему, эта боль просто прикончит меня. А потом подумал, что могу прекратить всё сам. Сначала это была только мысль, потом появился план. А потом я попытался покончить с собой в первый раз».
До сих пор отношение к депрессии противоречиво. Одни понимают всю сложность этого состояния и призывают относиться к нему как к болезни, другие считают, что депрессии не существовало, пока фармакологические компании не поняли, что на этом можно хорошо заработать.
Татьяна
Увы, она существует, и в странах СНГ скорее уместно говорить о недодиагностированности населения. Если на Западе реальной депрессии меньше, чем соответствующих диагнозов, у нас скорее всё ровно наоборот.
«У меня был очень тяжелый год. Одна проблема и потеря за другой, но мне казалось, я неплохо справляюсь. Потом я поняла, что стала заложницей имиджа сильной женщины. Я помнила, что нельзя раскисать, что у меня семья, что дети не должны видеть маму расстроенной, что мужу нужна сильная жена, и я так заигралась во всё это, что довела себя до полного истощения и опустошения.
Что за этим последовало, мне до сих пор сложно и страшно вспоминать. Еще и потому, что оказалось, что я воспитала невероятно эгоистичных близких, которые просто не поняли, почему их мама и жена не хочет вставать с постели. Спасибо подруге, она отвела меня к врачу, я стала принимать антидепрессанты, потом пошла к психотерапевту. Я развелась с мужем, и у меня до сих пор непростые отношения с детьми, но я считаю, что еще легко отделалась".
Разновидностей депрессии великое множество: ситуативная, глубокая, реактивная, сезонная, атипичная, психотическая, эндогенная, инволюционная, циклотимическая, маскированная, послеродовая
Первая — истинная меланхолическая депрессия, ее еще называют эндогенной, вторая — реактивная депрессия, реакция на горе и травмирующее событие, и третья — соматическая депрессия, которая так или иначе связана с физиологическими причинами, передозировкой препаратов или наркотиков, гормональными сбоями, болезнью.
Многие игнорируют проблему, считают, что разберутся и справятся сами, что к специалистам обращаются только слабаки и душевнобольные,
Евгений Брюн, главный внештатный нарколог России: «Важно различать депрессию как культурное явление и как медицинский диагноз. Первый вид расстройства — это нормальная реакция на жизненные перипетии. Есть чувства, которыми человек может и должен управлять, его дело справляться с ними и не сдаваться, а расти на испытаниях. Жизнь вынуждает нас к преодолению трудностей, конфликтов, неудач, потерь и разочарований.
Но когда мы имеем дело с депрессией в категории болезни, это уже не личностное явление, а биохимическое расстройство с генетическим компонентом и влиянием ранней среды. Оно не просто лишает человека радости бытия, а делает его жизнь невыносимой.
Здесь мы говорим не о нарушениях и расстройствах поведения, эмоциональных спадах и перепадах настроения, а о сбое в работе головного мозга и основных жизнеобеспечивающих систем организма человека".
«Мой отец страдал от жесточайшей формы депрессии на фоне злоупотребления алкоголем. Мне иногда казалось, что он выбрал такой медленный, но верный способ самоубийства, он пил и убивал в себе человека и физически, и психологически. Мы обращались к врачам, старались вмешаться и спасти его, но ему было всё равно. Он как будто не замечал нас. Разговоры были бессмысленны, и он планомерно, день за днем спивался. Мне страшно представить, в каком мире он жил, и страшно вспоминать те месяцы моей жизни. Он умер после очередного запоя. И могу сказать, я тогда испытала смешанные чувства. Конечно, это было горе, но это было и чувство невероятного облегчения».
Описывая депрессию, специалисты говорят о депрессивной триаде.
Татьяна Салахиева-Талал: «Первое — это так называемая гипотимия, при которой эмоциональный фон снижен, уплощен, человека преследует упаднические настроения, он испытывает глубокую грусть, неспособность радоваться и испытывать яркие эмоции. Находится в состоянии эмоционального отупения, весь мир воспринимается как будто через толстое мутное стекло.
Второе — снижение когнитивных способностей. Человек медленно соображает, его реакции заторможены, вялы, мысли спутаны, деструктивны.
Если есть проявления депрессивной триады и подобное состояние продолжается не менее двух недель, можно говорить о депрессивном эпизоде".
Если есть проблема, неизбежно должны были появиться и способы ее решения. Они и появились на американском рынке в 50-е годы. Первые антидепрессанты на основе барбитуратов и диазепама обладали таким впечатляющим следом побочных эффектов и были настолько опасны, что даже небольшая передозировка могла погубить человека. Но в конце 70-х им на смену пришел «Флуоксетин», более известный как «Прозак». Но и в обращении с современными антидепрессантами всё не так просто.
Татьяна Салахиева-Талал: «К антидепрессантам нужно относиться с большой осторожностью. Есть очень много преимуществ их использования, и бывают случаи, когда без них не обойтись. Когда ко мне приходит клиент с симптомами клинической депрессии, я направляю его к психиатру для назначения дополнительной к психотерапии медикаментозной поддержки. Бывают такие состояния, при которых энергии банально не хватает даже на психотерапию, и тогда без медикаментов никак не обойтись.
Антидепрессанты действительно часто спасают людям жизнь. Но бывает и так, что порой человек начинает принимать препараты вместо того, чтобы разобраться в себе и попытаться
И часто люди используют препараты, чтобы анестезировать «неудобные» чувства и переживания, «забить» их. Принял таблетку — и жить стало проще. Не надо ни в чем разбираться и ничего менять.
Но в современных психотерапевтических подходах считается, что именно анестезия боли вместо ее переживания в поддерживающих отношениях формирует психопатологию. Антидепрессанты работают, человеку субъективно на время становится легче, и у него пропадает мотивация менять свою жизнь.
Проблема только усугубляется, решение откладывается. Поэтому за назначение препаратов должен отвечать квалифицированный специалист, который понимает, когда они необходимы, а когда предпочтительнее психотерапия параллельно или без медикаментозной схемы".
«Я глотала таблетки одну за другой. Боялась, что стану медикаментозной наркоманкой. Но я тогда вообще всего боялась. Удивительно, как съеживается твоя жизнь и ты понимаешь, что это люди вокруг живут, а ты тупо прячешься от всего. Но тут без вариантов. Депрессия делает настолько беспомощным, что тебя просто выбрасывает из социума. Я сейчас часто смотрю вечером на окна в домах и думаю, сколько там прячется людей, для которых жизнь встала. Ее у них нет. И такое может случиться и в 17, и в 70 лет».
Человеку и обществу свойственно проходить через неизбежные экзистенциальные кризисы развития и взросления. Проблема взаимопонимания поколений, подростковые бунты, кризис середины жизни или соперничество за любовь родителей — достаточно типичный набор, описанный еще в греческих трагедиях. Но у каждого времени есть свои причины развития депрессивных расстройств. Процессы, происходящие в обществе, запускают механизмы психических ответов, и часто они оказываются настолько травматичны, что человек просто не в состоянии справиться с ними без посторонней помощи.
Татьяна Салахиева-Талал: «Депрессии, панические атаки, расстройства
Исследователи называют современное общество liquid society — текучим, жидким обществом без устойчивых связей, подвижным, нестабильным и непредсказуемым. Многие люди заболевают депрессией
из-запотери ценности отношений и дефицита близости.
Мы слишком увлеклись нарциссическим вектором развития: «Сепарируйся ото всех, выстраивай свои границы, будь сам по себе, стань
В liquid society мы всё время
Виртуальная реальность, социальные сети, скайп и мессенджеры создают видимость общения, но не решают проблемы. Современный человек оказался трагически одинок, и причина большинства депрессивных расстройств сегодня связана именно с этим.
«Сыну не было двадцати, когда ему диагностировали депрессию. Он сутками не то что не выходил из дома, он почти не вставал с постели. Ему было тяжело сказать: «Привет!» — он пары слов не мог выдавить из себя. Я тогда сама почти не выходила из дома, боялась, что когда никого не будет, он покончит с собой.
Пока его сверстники путешествуют, постят фотки в сетях, учатся, тусуются и влюбляются, твой ребенок хочет одного: умереть. Никите повезло. Его вытащили, но я часто думаю о том, сколько таких же как он — молодых и здоровых — просто не смогут спасти. Это страшно. И получается, что так или иначе, но мы все за это в ответе".
Современное общество оказалось заложником своих устремлений. Люди оказались одержимы желанием получать и проживать исключительно удовольствия. Мы хотим быть состоявшимися, успешными, неуязвимыми, всегда в прекрасной форме, всегда на коне. И эта гонка за счастьем любой ценой дает неожиданный обратный эффект.
Евгений Брюн: «Мы так стремимся к счастью и так избегаем негативного опыта переживаний, что в результате разучиваемся принимать и проживать болезненные чувства. У нас не обнаруживается механизмов правильного реагирования на стрессовые события. И в результате мы оказываемся беспомощными перед ними. А в жизни невозможно оградить себя от одних переживаний в пользу других. Такая жизнь будет неполноценной. Немецкий
Родителям, которые приходят к нам на консультации, мы объясняем, что нельзя создавать для ребенка эмоциональный парник и стараться всеми силами изолировать его от жизненных потрясений.
Он должен научиться проживать и переживать невзгоды, иначе он вырастет неподготовленным, не наученным большой и важной части жизни, не освоит существенное поле своей души. Для него впоследствии без этого умения проживать негативные эмоции любое препятствие на пути, через которое другой человек перешагнет и/или не заметит, или воспримет его как вызов, который только обогатит его и сделает сильнее, превращается в повод для депрессии, паники и невроза.
Казалось бы, и
Люди хотят выжить, хотят лучше узнать и понять себя и научиться справляться с заболеванием, угнетающим дух и личность.
Возможно,
«Я понимаю, что мне повезло. Те несколько лет, которые я провел в тоске и отчаянии, закончились. Но не сами собой. Это был непростой путь с рецидивами и промежуточными поражениями. Излечился ли я окончательно? Не знаю. Правда. Но я знаю, что постараюсь сделать всё возможное, чтобы больше никогда не смотреть под колеса приближающегося грузовика и думать о том, что от освобождения и облегчения меня отделяет всего один шаг. Я надеюсь на лучшее, не знаю, может, это
Этери Чаландзия