Исследование: женщины чаще мужчин берут кредиты на покупку смартфона

Исследование основано на данных с августа 2018 года по конец августа 2019 года о заявках на POS-кредиты на смартфоны в банке «Русский Стандарт» — одном из крупнейших в России в сфере POS-кредитования, указывает кредитная организация.
«Согласно статистике банка, женщины чаще, чем мужчины оформляют заявки на смартфоны в кредит. Так, на них пришлось 51% всех оформленных заявок в банке «Русский Стандарт», — говорится в документе.
По возрастному критерию самые активные покупатели смартфонов в кредит — клиенты 26−35 лет, на них пришлось 36% всех кредитных заявок на эти устройства.
Реже в кредит смартфоны покупают клиенты 36−45 лет (26%), далее в порядке убывания идут представители следующих возрастных групп: молодежь 21−25 лет, сегмент 46−55 лет, наконец, клиенты старше 55 лет.
Основной сезонный спрос на смартфоны, по данным исследования, традиционно выпадает на второе полугодие. Эксперты полагают, что это связано с тем, что большинство топовых производителей выпускают телефонные новинки осенью, поэтому ажиотаж обычно начинается еще в августе (когда производители начинают устраивать акции, и устаревшие модели постепенно теряют в цене) и длится до конца года.
«Пик активности — декабрь, так как именно в предновогодний период многие магазины предлагают выгодные акции и скидки. На втором месте по популярности — август, на третьем — ноябрь», — отмечается в документе.