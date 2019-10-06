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07:34 (мск), источник: РИА Новости

Исследование: женщины чаще мужчин берут кредиты на покупку смартфона

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Женщины чаще мужчин предпочитают брать кредиты на покупку смартфона, такой вывод делается в исследовании банка «Русский Стандарт», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Источник: Reuters

Исследование основано на данных с августа 2018 года по конец августа 2019 года о заявках на POS-кредиты на смартфоны в банке «Русский Стандарт» — одном из крупнейших в России в сфере POS-кредитования, указывает кредитная организация.

«Согласно статистике банка, женщины чаще, чем мужчины оформляют заявки на смартфоны в кредит. Так, на них пришлось 51% всех оформленных заявок в банке «Русский Стандарт», — говорится в документе.

По возрастному критерию самые активные покупатели смартфонов в кредит — клиенты 26−35 лет, на них пришлось 36% всех кредитных заявок на эти устройства.
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Реже в кредит смартфоны покупают клиенты 36−45 лет (26%), далее в порядке убывания идут представители следующих возрастных групп: молодежь 21−25 лет, сегмент 46−55 лет, наконец, клиенты старше 55 лет.

Основной сезонный спрос на смартфоны, по данным исследования, традиционно выпадает на второе полугодие. Эксперты полагают, что это связано с тем, что большинство топовых производителей выпускают телефонные новинки осенью, поэтому ажиотаж обычно начинается еще в августе (когда производители начинают устраивать акции, и устаревшие модели постепенно теряют в цене) и длится до конца года.

«Пик активности — декабрь, так как именно в предновогодний период многие магазины предлагают выгодные акции и скидки. На втором месте по популярности — август, на третьем — ноябрь», — отмечается в документе.

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