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10:33 (мск), источник: РИА Новости

Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Ученые рассказали, где можно можно пережить апокалипсис, вызванный мировой эпидемией. Об этом сообщает портал Science Alert.

Источник: РИА Новости

По мнению профессора Университета Отаго Ника Уилсона, открытия в области биотехнологий могут привести к появлению генетически спроектированной пандемии, опасной для всего человечества.

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Уилсон отметил, что в случае апокалиптической вспышки шансы на спасение могут быть сведены к нулю. Но если человек в момент катастрофы окажется в нужном месте, он может значительно увеличить шансы на выживание.

В качестве примера профессор привел остров, который естественным образом изолирован от распространения инфекции.

Ученые составили список из 20 стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса. По мнению исследователей, самыми безопасными являются Австралия, Новая Зеландия и Исландия.

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