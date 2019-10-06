10:29 (мск), источник: РИА Новости
Турецких журналистов удивило русское слово из 32 букв
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Турецкое издание Medya Gunlugu составило рейтинг самых труднопроизносимых слов русского языка.
«Тот, кто полагает, что “освоил” этот язык, который принадлежит к совершенно другой языковой семье и отличается совершенно иной артикуляцией, может попробовать себя в произнесении длинных слов», — говорится в статье.
Так, в список вошли длинные слова, содержащие от 19 до 32 букв: рентгеноэлектрокардиографический, частнопредпринимательский, субстанционализирующийся, человеконенавистничество, переосвидетельствоваться,
Как отмечает издание, последнее слово туристам приходится использовать гораздо чаще других, когда они приезжают в Россию.