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10:47 (мск), источник: Интерфакс

Покрас Лампас восстановил «супрематический крест» в Екатеринбурге

Екатеринбург. 5 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Художник Покрас Лампас в Екатеринбурге завершил восстановление своей работы «супрематический крест», который был поврежден коммунальщиками и вызвал протест местных православных активистов.

«Да, он закончил. В ближайшее время мы обработаем все видео- и фотоматериалы, и все покажем», — сообщила агентству «Интерфакс-Урал» пресс-секретарь фестиваля «Стенограффия» Екатерина Кизюн.

По ее словам, завершив работу, художник покинул Екатеринбург.

Как сообщалось, в июле дорожные службы в Екатеринбурге нанесли битум на часть работы Покраса Лампаса, созданной им ранее в рамках международного фестиваля «Стенограффия». Асфальт положить не успели, тем не менее рисунок оказался поврежден. Дорожные работы на данном участке были остановлены.

Позже организаторы фестиваля «Стенограффия» сообщали, что Покрас Лампас приедет в город 26 августа и восстановит композицию примерно за два дня. Однако 25 августа православные активисты устроили акцию против восстановления «Супрематического креста», созданного Покрасом Лампасом на площади Первой Пятилетки.

В середине сентября художник представил новый эскиз своей работы, где крест заменен на три оторванных друг от друга прямоугольника, в которые вписана каллиграфия Покраса. В полном объеме сохранится цитата из манифеста Казимира Малевича, а также главные цвета арт-объекта: красный, черный и белый.

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