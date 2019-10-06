10:47 (мск), источник: Интерфакс
Покрас Лампас восстановил «супрематический крест» в Екатеринбурге
Екатеринбург. 5 октября.
«Да, он закончил. В ближайшее время мы обработаем все видео- и фотоматериалы, и все покажем», — сообщила агентству «Интерфакс-Урал»
По ее словам, завершив работу, художник покинул Екатеринбург.
Как сообщалось, в июле дорожные службы в Екатеринбурге нанесли битум на часть работы Покраса Лампаса, созданной им ранее в рамках международного фестиваля «Стенограффия». Асфальт положить не успели, тем не менее рисунок оказался поврежден. Дорожные работы на данном участке были остановлены.
Позже организаторы фестиваля «Стенограффия» сообщали, что Покрас Лампас приедет в город 26 августа и восстановит композицию примерно за два дня. Однако 25 августа православные активисты устроили акцию против восстановления «Супрематического креста», созданного Покрасом Лампасом на площади Первой Пятилетки.
В середине сентября художник представил новый эскиз своей работы, где крест заменен на три оторванных друг от друга прямоугольника, в которые вписана каллиграфия Покраса. В полном объеме сохранится цитата из манифеста Казимира Малевича, а также главные цвета арт-объекта: красный, черный и белый.