10:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США нашли двойника Анджелины Джоли (фото)
Невероятное сходство.
37-летняя Мелисса Бэйзен из Висконсина в США так похожа на актрису Анджелину Джоли, что ее останавливают на улице и просят автограф, пишет Daily Star.
Мать двоих детей провожают взглядом на улицах, некоторые просят разрешения с ней сфотографироваться, а
«Некоторые люди просто смотрят на меня озадаченно, пытаясь понять, кого я им напоминаю», — смеется Мелисса.
Женщина никогда не изучала актерское искусство, но невероятная схожесть со знаменитостью открыла перед ней новые двери: теперь Мелисса официально работает как двойник Джоли на вечеринках и детских праздниках, наряжаясь в костюм «Малефисенты» и других героинь.
Анна Лысенко