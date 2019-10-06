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10:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США нашли двойника Анджелины Джоли (фото)

Невероятное сходство.

37-летняя Мелисса Бэйзен из Висконсина в США так похожа на актрису Анджелину Джоли, что ее останавливают на улице и просят автограф, пишет Daily Star.

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Мать двоих детей провожают взглядом на улицах, некоторые просят разрешения с ней сфотографироваться, а кто-то даже спрашивает: «А где Брэд?».

«Некоторые люди просто смотрят на меня озадаченно, пытаясь понять, кого я им напоминаю», — смеется Мелисса.

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Женщина никогда не изучала актерское искусство, но невероятная схожесть со знаменитостью открыла перед ней новые двери: теперь Мелисса официально работает как двойник Джоли на вечеринках и детских праздниках, наряжаясь в костюм «Малефисенты» и других героинь.

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Анна Лысенко

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