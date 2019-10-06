Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги

По словам Ольги Фокиной, после травмы у ребенка были проблемы со стопой. Он не мог ровно ходить и держать равновесие.
«В целом он себя сейчас нормально чувствует, но нерв пока полностью не восстановился. В декабре нам предстоит ещё один курс реабилитации», — рассказала порталу 74.ru мама Вани.
В конце декабря 2018 года, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов были извлечены тела 39 человек.
Под завалами дома нашли живым десятимесячного ребенка — его спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан.