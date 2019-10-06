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14:30 (мск), источник: РИА Новости

Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Спасенный из завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить. Видео на своей странице ВКонтакте опубликовала мама мальчика.

Источник: РИА "Новости"

По словам Ольги Фокиной, после травмы у ребенка были проблемы со стопой. Он не мог ровно ходить и держать равновесие.

«В целом он себя сейчас нормально чувствует, но нерв пока полностью не восстановился. В декабре нам предстоит ещё один курс реабилитации», — рассказала порталу 74.ru мама Вани.

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В конце декабря 2018 года, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов были извлечены тела 39 человек.

Под завалами дома нашли живым десятимесячного ребенка — его спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан.

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