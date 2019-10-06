17:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дизайнер создает удивительно реалистичных птиц из бумаги (фото)
Нихарика Раджпут прославилась благодаря невероятному мастерству. Дизайнер создает из бумаги очень реалистичных птиц.
Сначала Нихарика делает детальную схему будущего творения. Затем готовит каркас, на который наклеивает сотни вырезанных из бумаги крошечных перьев. Акриловой краской она добавляет последние штрихи. Результат кропотливой работы превосходит все ожидания.
Мастерица рассказывает, что экспериментировала с разными материалами, но обнаружила, что именно бумага лучше всего повторяет текстуру перьев.
Раджпут старается создавать птиц исчезающих видов. Тем самым она напоминает, как важно заботиться об окружающей среде.
Анна Лысенко