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22:19 (мск), источник: РИА Новости

Расторгуев рассказал, как пытался вручить Путину сто долларов

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев рассказал, как пытался отдать президенту Владимиру Путину сто долларов.

Источник: РИА "Новости"

Более десяти лет назад, после гала-концерта в Кремле, певца пригласили в зал к главе государства. Там Путин подарил ему кортик.

Расторгуев вспомнил народную примету: если человек дарит холодное оружие, нужно отблагодарить его монетой любого достоинства, чтобы с ним не поссориться. Но у него в тот момент не оказалось при себе мелочи, только валюта.

«В кармане завалялась стодолларовая бумажка. Я ему протягиваю, типа шутка такая. Он среагировал нормально», — цитирует лидера «Любэ» НТВ.

Президент оценил жест Расторгуева, но от денег отказался.

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