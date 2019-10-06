22:19 (мск), источник: РИА Новости
Расторгуев рассказал, как пытался вручить Путину сто долларов
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев рассказал, как пытался отдать президенту Владимиру Путину сто долларов.
Более десяти лет назад, после
Расторгуев вспомнил народную примету: если человек дарит холодное оружие, нужно отблагодарить его монетой любого достоинства, чтобы с ним не поссориться. Но у него в тот момент не оказалось при себе мелочи, только валюта.
«В кармане завалялась стодолларовая бумажка. Я ему протягиваю, типа шутка такая. Он среагировал нормально», — цитирует лидера «Любэ» НТВ.
Президент оценил жест Расторгуева, но от денег отказался.