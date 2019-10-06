В РПЦ рассказали, какой аборт не является грехом

Ранее в эфире телеканала «Союз» одна из зрительниц задала вопрос председателю патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерею Димитрию Смирнову о том, является ли грехом совершение аборта ее матерью, которой врачи сказали, что ей беременность полностью противопоказана из-за тромбоза и других заболеваний.
В ответ священник заметил, что «есть такие христиане в кавычках: убивают собственных детей, а потом спрашивают — грех это или не грех». По мнению Смирнова, эти люди «не только не христиане, у них и совести нет».
Он также обратил внимание на то, что «солдат идет отдавать свою жизнь за Родину, за свою жену», и привел в пример ситуацию, когда «птица жертвует собой, чтобы спасти своего птенца», а «человек — высокоорганизованное млекопитающее — его убивает». Священник задался вопросом, «кто он (человек) после этого?».
На просьбу прокомментировать это высказывание протоиерея Димитрия Смирнова заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе привел РИА Новости в качестве напоминания отрывок из официального документа — «Основ социальной концепции Русской православной церкви», принятых в 2000 году.
«В случаях, когда существует прямая угроза жизни матери при продолжении беременности, особенно при наличии у нее других детей, в пастырской практике рекомендуется проявлять снисхождение. Женщина, прервавшая беременность в таких обстоятельствах, не отлучается от евхаристического общения с Церковью (участия в таинстве причащения. — Прим. ред.), но это общение обусловливается исполнением ею личного покаянного молитвенного правила, которое определяется священником, принимающим исповедь», — говорится в документе.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл, также ссылаясь на «Основы социальной концепции», заявлял о том, что в случае, когда рождение ребенка прямо угрожает жизни матери, «приоритетной является жизнь матери», хотя, «конечно, мать сама должна решать».
Однако в этом случае при прерывании беременности, по словам патриарха, «женщина освобождается от греха, потому что она поступает так, как нужно в данном случае поступить, особенно если у нее еще есть дети». Как отметил предстоятель, женщина должна «принимать страшное решение только после тщательного изучения всех обстоятельств и всех последствий этого деяния».