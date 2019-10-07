Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скептическая змея стала хитом в соцсетях (фото)В Сети набирает популярность новый мем
Фоторепортажи
11Беспилотники, гиперзвуковые и межконтинентальные ракеты
18«Пусть погибнут сотни таких, как я, но восторжествует истина»
06:55 (мск), источник: РИА Новости

Диетолог назвала самый полезный хлеб

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью «Вечерней Москве» рассказала, какой хлеб является наиболее полезным для человеческого организма.

Источник: РИА "Новости"

На первое место специалист поставила ржаной хлеб. «Но чаще всего ржаной хлеб, как написано большими буквами на упаковке, в своем составе ржаной муки не имеет или ее крайне мало. Не нужно обольщаться. Производители используют пшеничную муку и краситель», — заметила Соломатина.

Предпочтительно, чтобы мука, из которой сделан хлеб, была не высшего качества, а обдирная, второго сорта или ржаная, указала она.

По словам диетолога, при выборе хлеба необходимо прежде всего руководствоваться его составом — чем он проще, тем лучше. Оптимально, если он приготовлен из муки, воды и соли, добавила она. В качестве примера Соломатина привела восточный хлеб — лаваш, лепешки пури и средиземноморскую питу.

Читайте также
«Простые решения»: Полезный хлеб
Во время загрузки произошла ошибка.
23 марта© Ньюстюб
 Россиянка, которой бывший супруг отрубил кисти рук, снова собирается замуж
Лукашенко рассмешил Зеленского и весь зал на форуме (видео)
Названы города России с самой высокой зарплатой
Путин в компании Шойгу собрал в сибирской тайге грибы
Синоптики раскрыли, когда в Россию вернется тепло
Таксист отказался везти Порошенко после митинга
Эксперты предупредили о смертельной опасности лака для ногтей
«Спартак» проиграл в первом матче после ухода тренера Кононова
Здоровье
Мать распознала опасный диагноз сына по фото Наблюдательность спасла ребенку жизнь.
WOWSale
7 вещей, которые помогут крепче спать Вот это цены!
Авто
7-местный «японец» за 2 миллиона рублей: брать или нет? Mitsubishi обещала вывести на рынок минивэн Xpander… А вместо этого привезла 7-местный Outlander. Стоит ли покупать такую машину вместо 5-местной?
Кино
Микелла Абрамова с мамой снялась в шоу Регины Тодоренко 11-летняя дочь Алсу рассказала об участии в шоу «Голос. Дети» и работе со Светланой Лободой
Недвижимость
Как живет самый дешевый город бывшего СССР?
Мужчина два года изводил соседей конским ржанием
Атомную станцию выставили на продажу в российском городе
В Москве нашли жилье за девять тысяч рублей
Дети
8 бесполезных способов лечения ОРВИ Чем только до сих пор не лечат детей от банальных проявлений ОРВИ, потому что «всегда так делали»... 
Леди
Пелагея вышла в свет в блестящем платье с откровенным декольте Певица восхитила поклонников.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь