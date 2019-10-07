06:55 (мск), источник: РИА Новости
Диетолог назвала самый полезный хлеб
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
На первое место специалист поставила ржаной хлеб. «Но чаще всего ржаной хлеб, как написано большими буквами на упаковке, в своем составе ржаной муки не имеет или ее крайне мало. Не нужно обольщаться. Производители используют пшеничную муку и краситель», — заметила Соломатина.
Предпочтительно, чтобы мука, из которой сделан хлеб, была не высшего качества, а обдирная, второго сорта или ржаная, указала она.
По словам диетолога, при выборе хлеба необходимо прежде всего руководствоваться его составом — чем он проще, тем лучше. Оптимально, если он приготовлен из муки, воды и соли, добавила она. В качестве примера Соломатина привела восточный хлеб — лаваш, лепешки пури и средиземноморскую питу.