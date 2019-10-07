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11:05 (мск), источник: Известия

Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года

Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года, сообщает 7 октября ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020−2022 годы, подготовленный Министерством экономического развития.

Источник: AP 2019

Сам прогноз внесен правительством в Государственную думу.

Отмечается, что естественную убыль населения, в частности из-за тенденций в рождаемости, пока не могут компенсировать мероприятия по сокращению уровня смертности.

«В 2023 году естественная убыль еще сохранится, а в 2024 году будет отмечаться естественный прирост населения», — говорится в документе.

При этом численность населения будет расти благодаря миграции, которая составит от 295,3 тыс. человек в 2019 году до полумиллиона в 2024-м.

Это станет возможным, поскольку помимо проживающих за рубежом соотечественников для переезда в Россию на постоянное место жительства будут привлекаться иностранные специалисты высокой квалификации и перспективная молодежь.

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