10:06 (мск), источник: РИА Новости
Большинство россиян убеждены в пользе прививок, показал опрос
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Большинство россиян считают, что прививки защищают от инфекций, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, большинство россиян (57%) считают, что прививки приносят больше пользы, чем вреда, они эффективно защищают от инфекций — в основном это респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (69%) и от 60 лет и старше (62%), а также жители населенных пунктов численностью от 100 до 500 тысяч (62%).
Также отмечается, что 23% граждан полагают, что прививки бесполезны — не приносят ни существенной пользы, ни значительного вреда, еще 11% ответили, что они опасны — приносят больше вреда, чем пользы.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 27 сентября среди 1,6 тысячи россиян от 18 лет методом телефонного интервью. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.