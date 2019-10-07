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10:06 (мск), источник: РИА Новости

Большинство россиян убеждены в пользе прививок, показал опрос

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Большинство россиян считают, что прививки защищают от инфекций, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Источник: РИА Новости
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По данным исследования, большинство россиян (57%) считают, что прививки приносят больше пользы, чем вреда, они эффективно защищают от инфекций — в основном это респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (69%) и от 60 лет и старше (62%), а также жители населенных пунктов численностью от 100 до 500 тысяч (62%).

Также отмечается, что 23% граждан полагают, что прививки бесполезны — не приносят ни существенной пользы, ни значительного вреда, еще 11% ответили, что они опасны — приносят больше вреда, чем пользы.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 27 сентября среди 1,6 тысячи россиян от 18 лет методом телефонного интервью. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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