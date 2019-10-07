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11:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские чиновники заинтересовались отремонтированной панками горкой

Власти Челябинска проверят горку, которую починили панки. Об этом сообщил глава Курчатовского района Сергей Антипов, передает «Говорит Москва».

По словам Антипова, местные жители не обращались в администрацию по поводу поломки горки. Он отметил, что в его ведении находятся 450 дворов. Антипов также похвалил панков, которые починили горку, и сообщил, что чиновники «наверное, поедут, посмотрят».

Чиновник подчеркнул, что районная администрация не занимается вопросом горок — на эти деньги выделяются средства по программе «Городская комфортная среда». В Курчатовском районе на эти цели выделили 50 миллионов рублей, реконструируются 10 дворов.

6 октября местные панки на свои деньги отремонтировали горку в детском городке в Челябинске. Как отмечает городской портал «Пчела», горка была построена несколько десятков лет назад. Со временем доски сгнили, и местные жители через сайт администрации района направляли просьбу починить горку, однако чиновники проигнорировали ее.

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