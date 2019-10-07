18:36 (мск), источник: РИА Новости
Опубликованы фотографии обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российский государственный архив
«К удивлению ученых, обратная сторона лунной поверхности оказалась более гладкой, чем видимая. На ней меньше “лунных морей” и кратеров», — рассказал РИА Новости начальник отдела обеспечения сохранности и учета архивных документов Андрей Куракин.
Картографические материалы сохранены в фондах РГАНТД. Среди архивных изображений, предоставленных архивом РИА Новости, рисунок, показывающий положение автоматической межпланетной станции «Луна-3» при фотографировании обратной стороны Луны, фотографии обратной стороны Луны, а также фотография макета самой станции.
Саму межпланетную станцию «Луна-3» запустили 4 октября, а впервые заглянуть за «лунный горизонт» и сфотографировать загадочную обратную сторону Луны она смогла 7 октября. На основании этих фотографий в 1960 году составили первый атлас и карту обратной стороны Луны, а в 1961 году выпустили новый глобус естественного спутника Земли.
Съемку вели с расстояния 60−70 тысяч километров от Земли.
Для этого использовали американскую фотопленку шириной 35 миллиметров, полученную со сбитых американских воздушных
Всего во время пролета было сделано 29 снимков. Проявка пленки состоялась прямо на борту станции, а 18 октября при подлете «Луны-3» обратно к Земле 17 изображений были сняты на телекамеру и переданы на наземные станции в Крыму и на Камчатке по телерадиоканалу. После некоторого ретуширования часть из них впервые опубликовали в газете «Правда» 27 октября.