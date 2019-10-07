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18:36 (мск), источник: РИА Новости

Опубликованы фотографии обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) предоставил РИА Новости одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанных советской станцией «Луна-3» ровно 60 лет назад.

Источник: РГАНТД

«К удивлению ученых, обратная сторона лунной поверхности оказалась более гладкой, чем видимая. На ней меньше “лунных морей” и кратеров», — рассказал РИА Новости начальник отдела обеспечения сохранности и учета архивных документов Андрей Куракин.

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Картографические материалы сохранены в фондах РГАНТД. Среди архивных изображений, предоставленных архивом РИА Новости, рисунок, показывающий положение автоматической межпланетной станции «Луна-3» при фотографировании обратной стороны Луны, фотографии обратной стороны Луны, а также фотография макета самой станции.

Саму межпланетную станцию «Луна-3» запустили 4 октября, а впервые заглянуть за «лунный горизонт» и сфотографировать загадочную обратную сторону Луны она смогла 7 октября. На основании этих фотографий в 1960 году составили первый атлас и карту обратной стороны Луны, а в 1961 году выпустили новый глобус естественного спутника Земли.

Рисунок, показывающий положение автоматической межпланетной станции «Луна-3» при фотографировании обратной стороны Луны | Источник: РГАНТД
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Съемку вели с расстояния 60−70 тысяч километров от Земли.

Для этого использовали американскую фотопленку шириной 35 миллиметров, полученную со сбитых американских воздушных шаров-разведчиков, засылаемых Вашингтоном для съемки советской территории. Оказалось, что трофейная пленка по своим параметрам, недостижимым в то время для советской промышленности, идеально подходила для съемки Луны.

Всего во время пролета было сделано 29 снимков. Проявка пленки состоялась прямо на борту станции, а 18 октября при подлете «Луны-3» обратно к Земле 17 изображений были сняты на телекамеру и переданы на наземные станции в Крыму и на Камчатке по телерадиоканалу. После некоторого ретуширования часть из них впервые опубликовали в газете «Правда» 27 октября.

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