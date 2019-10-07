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12:25 (мск), источник: Интерфакс

Минздрав России допустил запрет на вейпы в перспективе 2−3 лет

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU — Запрет вейпов возможен в течение двух-трёх лет, если подтвердится, что люди в результате курения умирали, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.

Источник: Reuters

«В отдаленной перспективе — два-три года — возможно. Нужно накопить доказательную базу. Если подтвердится, что смерти в США связаны с этим, а не с лоббированием чьих-то интересов, тогда да», — сказал Киселев-Романов, отвечая на вопрос «Интерфакса» о возможности запрета вейпов в связи с сообщением Центра по контролю заболеваний США о регистрации нескольких десятков смертей и заболеваний из-за курения вейпов.

«Мы бы с удовольствием. Но пока есть поручение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева приравнять вейпы к обычным сигаретам», — сказал он.

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