Минздрав России допустил запрет на вейпы в перспективе 2−3 лет

«В отдаленной перспективе — два-три года — возможно. Нужно накопить доказательную базу. Если подтвердится, что смерти в США связаны с этим, а не с лоббированием чьих-то интересов, тогда да», — сказал Киселев-Романов, отвечая на вопрос «Интерфакса» о возможности запрета вейпов в связи с сообщением Центра по контролю заболеваний США о регистрации нескольких десятков смертей и заболеваний из-за курения вейпов.
«Мы бы с удовольствием. Но пока есть поручение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева приравнять вейпы к обычным сигаретам», — сказал он.