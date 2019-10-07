12:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Маленькая коала перепутала шнауцера с мамой (видео)
Очень милые кадры.
Австралиец по имени Генри вышел на прогулку со своим псом Тони. Буквально на заднем дворе они наткнулись на маленькую коалу.
Увидев пушистого шнауцера, малыш взобрался ему на спину, крепко вцепился и не захотел слазить. Очевидно, маленькая коала перепутала собаку с мамой.
Инцидент произошел в районе Аделаидских холмов на юге Австралии, уточняет Seven News.
Ошеломленный пес
По словам Генри, он часто видит коал в своем районе, но впервые — так близко.
Анна Лысенко