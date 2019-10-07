Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что нужно знать о воде из-под кранаМожно ли пить воду из-под крана в России и как превратить ее в стекло
Фоторепортажи
18«Пусть погибнут сотни таких, как я, но восторжествует истина»
11Беспилотники, гиперзвуковые и межконтинентальные ракеты
12:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Израиле обнаружили древний мегаполис (видео)

Его назвали «Нью-Йорком бронзового века».

Израильские археологи обнаружили в 50 километрах к северу от Тель-Авива руины города, которому около 5 тысяч лет, сообщило Управление древностей Израиля.

Находка была сделана во время подготовки к строительству транспортной развязки возле города Хариш.

Ученые назвали древний город «Нью-Йорком бронзового века». В нем обитало около 6 тысяч жителей — это огромное число для указанной эпохи. Поселение занимало площадь 65 гектаров. Археологи обнаружили древние улицы, площади, жилые кварталы.

Среди открытий — необычный ритуальный храм, обгоревшие кости животных, принесенных в жертву, и фигурка человеческой головы. Найдено также огромное количество керамических осколков, кремневых орудий и каменных сосудов.

По словам ученых, открытие проливает новый свет на эпоху, когда древнее аграрное общество впервые начало строить большие города.

Анна Лысенко

Читайте также
В США разработали план сдерживания России в Черном море
Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине
Первый штраф за курение на балконе выписали в России
«Неблагонадежным» гражданам пересчитают зарплату
Фотогалерея: Путин с Шойгу прогулялись по сибирской тайге
Никита Белых пообещал выплатить государству долг за тысячу лет
В Греции выпал град размером с яйцо (фото)
Здоровье
Мать распознала опасный диагноз сына по фото Наблюдательность спасла ребенку жизнь.
WOWSale
7 вещей, которые помогут крепче спать Вот это цены!
Авто
10 автомобилей, которые раскупают даже в кризис (фото) Продажи новых автомобилей на российском рынке продолжают падать, свидетельствуют данные АЕБ за сентябрь. Однако есть и те, кто чувствует себя лучше рынка! Авто Mail.ru собрал 10 моделей, продажи которых умудряются расти, пока все падают
Кино
Назван новый герой «Холостяка» Создатели шоу решились на эксперимент и прервали многолетнюю традицию
Недвижимость
Как живет самый дешевый город бывшего СССР?
Мужчина два года изводил соседей конским ржанием
Атомную станцию выставили на продажу в российском городе
В Москве нашли жилье за девять тысяч рублей
Популярные темы на «Детях»
Сохранять ли брак? 234
В чём секрет финансового благополучия? 205
Интересно ваше мнение (учитель) 110
Это вам не по карману! 81
Леди
В сети обсуждают новый снимок Алсу Поклонники очарованы внешностью певицы.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь