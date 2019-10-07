12:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Израиле обнаружили древний мегаполис (видео)
Его назвали «Нью-Йорком бронзового века».
Израильские археологи обнаружили в 50 километрах к северу от
Находка была сделана во время подготовки к строительству транспортной развязки возле города Хариш.
Среди открытий — необычный ритуальный храм, обгоревшие кости животных, принесенных в жертву, и фигурка человеческой головы. Найдено также огромное количество керамических осколков, кремневых орудий и каменных сосудов.
По словам ученых, открытие проливает новый свет на эпоху, когда древнее аграрное общество впервые начало строить большие города.
Анна Лысенко