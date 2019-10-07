Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что нужно знать о воде из-под кранаМожно ли пить воду из-под крана в России и как превратить ее в стекло
Фоторепортажи
18«Пусть погибнут сотни таких, как я, но восторжествует истина»
11Беспилотники, гиперзвуковые и межконтинентальные ракеты
12:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование клеток

Нобелевскую премию в области медицины и физиологии получили американский онколог Уильям Кэлин, британский ученый Питер Рэтклифф и американский ученый-медик и Грегг Л. Семенза.

Источник: Nobel Prize

Они были удостоены награды за исследования того, как клетки приспосабливаются к кислороду.

8 октября назовут нобелевских лауреатов по физике, 9 октября — по химии. 10 октября будут присуждены премии в области литературы за 2018 и 2019 годы, 11 октября назовут лауреата премии мира.

В 2018 году Нобелевскую премию по медицине вручили американцу Джеймсу Эллисону и японцу Тасуку Хондзё. Они занимались исследованиями в области иммунологии, благодаря которым удалось разработать новые методы борьбы с раком.

В Стокгольме начинается Нобелевская неделя
Во время загрузки произошла ошибка.
3 октября 2016© Ньюстюб
 Россияне остались без прогноза погоды. Что случилось?
Путин не смог достойно ответить США
В США разработали план сдерживания России в Черном море
Первый штраф за курение на балконе выписали в России
«Неблагонадежным» гражданам пересчитают зарплату
Фотогалерея: Путин с Шойгу прогулялись по сибирской тайге
Никита Белых пообещал выплатить государству долг за тысячу лет
В Греции выпал град размером с яйцо (фото)
Здоровье
Мать распознала опасный диагноз сына по фото Наблюдательность спасла ребенку жизнь.
WOWSale
7 вещей, которые помогут крепче спать Вот это цены!
Авто
10 автомобилей, которые раскупают даже в кризис (фото) Продажи новых автомобилей на российском рынке продолжают падать, свидетельствуют данные АЕБ за сентябрь. Однако есть и те, кто чувствует себя лучше рынка! Авто Mail.ru собрал 10 моделей, продажи которых умудряются расти, пока все падают
Кино
Назван новый герой «Холостяка» Создатели шоу решились на эксперимент и прервали многолетнюю традицию
Недвижимость
Как живет самый дешевый город бывшего СССР?
Мужчина два года изводил соседей конским ржанием
Атомную станцию выставили на продажу в российском городе
В Москве нашли жилье за девять тысяч рублей
Дети
Экс-супруга Андрея Урганта впервые стала мамой Елена Романова уже выписалась роддома
Леди
В сети обсуждают новый снимок Алсу Поклонники очарованы внешностью певицы.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь