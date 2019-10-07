12:40 (мск), источник: Коммерсантъ
Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование клеток
Нобелевскую премию в области медицины и физиологии получили американский онколог Уильям Кэлин, британский ученый Питер Рэтклифф и американский
Они были удостоены награды за исследования того, как клетки приспосабливаются к кислороду.
8 октября назовут нобелевских лауреатов по физике, 9 октября — по химии. 10 октября будут присуждены премии в области литературы за 2018 и 2019 годы, 11 октября назовут лауреата премии мира.
В 2018 году Нобелевскую премию по медицине вручили американцу Джеймсу Эллисону и японцу Тасуку Хондзё. Они занимались исследованиями в области иммунологии, благодаря которым удалось разработать новые методы борьбы с раком.