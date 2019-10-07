14:58 (мск), источник: РИА Новости
Ким Кардашьян крестила детей в Армении
ЕРЕВАН, 7 окт — РИА Новости. Звезда американских
Кардашьян прибыла в Армению для участия во Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT 2019), который открылся 7 октября. Ранее информационный ресурс news.am опубликовал видео, с кадрами пребывания телезвезды в Эчмиадзине со своими четырьмя детьми. Там же была сестра Кардашьян — Кортни и ее трое детей.
Отвечая на вопрос РИА Новости, крестила ли Кардашьян своих детей в Святом Эчмиадзине, иерей Ваграм Меликян ответил утвердительно. Другие подробности он не привел.
Первопрестольный Святой Эчмиадзин — монастырь в 20 километрах к западу от Еревана, где расположена резиденция Католикоса всех армян Гарегина II. Кафедральный собор Эчмиадзина — древнейший храм Армении, основанный в четвертом веке. По преданию, место его строительства указал основателю Армянской церкви святому Григорию Просветителю сошедший с небес Господь (этим преданием объясняется и название Эчмиадзин (в переводе «Сошел Единородный»).
Первоначально построенный в форме базилики, в пятом веке собор был перестроен в
В числе памятников Эчмиадзинского монастыря выделяются также ворота царя Трдата (17 век) — в виде арки у входа в резиденцию