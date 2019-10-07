Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Что написано в жалобе сотрудника разведки на президента США Трампа Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал текст жалобы сотрудника американской разведки
Фоторепортажи
20Турецкие Мальдивы: озеро Салда
36Перед своим днем рождения Путин побывал в сибирской тайге
14:58 (мск), источник: РИА Новости

Ким Кардашьян крестила детей в Армении

ЕРЕВАН, 7 окт — РИА Новости. Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян крестила детей в духовном центре Армянской апостольской церкви — Первопрестольном Святом Эчмиадзине, сообщил в понедельник РИА Новости директор информационной службы Св. Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян.

Источник: AP 2019

Кардашьян прибыла в Армению для участия во Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT 2019), который открылся 7 октября. Ранее информационный ресурс news.am опубликовал видео, с кадрами пребывания телезвезды в Эчмиадзине со своими четырьмя детьми. Там же была сестра Кардашьян — Кортни и ее трое детей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отвечая на вопрос РИА Новости, крестила ли Кардашьян своих детей в Святом Эчмиадзине, иерей Ваграм Меликян ответил утвердительно. Другие подробности он не привел.

Новость
От A до Я: вся правда о семействе Кардашьян

Первопрестольный Святой Эчмиадзин — монастырь в 20 километрах к западу от Еревана, где расположена резиденция Католикоса всех армян Гарегина II. Кафедральный собор Эчмиадзина — древнейший храм Армении, основанный в четвертом веке. По преданию, место его строительства указал основателю Армянской церкви святому Григорию Просветителю сошедший с небес Господь (этим преданием объясняется и название Эчмиадзин (в переводе «Сошел Единородный»).

Первоначально построенный в форме базилики, в пятом веке собор был перестроен в крестово-куполный. Сохраняющиеся доныне очертания храм приобрел вследствие перестроек седьмого века. В 17 веке у западного входа появилась трехъярусная колокольня, в 18-м — шестиколонные ротонды над апсидами, в 19 веке с восточной стороны пристроили ризницу. Роспись интерьера выполнена в 18 столетии.

В числе памятников Эчмиадзинского монастыря выделяются также ворота царя Трдата (17 век) — в виде арки у входа в резиденцию патриарха-католикоса, а также монастырская трапезная (17 век), монастырская гостиница (18 век), Старые патриаршие покои (18 век), Новые патриаршие покои (1915 год), духовная академия (начало ХХ века) и музей-сокровищница.

 После новостей о смерти Заворотнюк ее директор выступил с обращением
Знакомые рассказали о причинах расправы над студенткой в Подмосковье
Бастрыкин выразил недовольство работой следователей
«Неблагонадежным» гражданам пересчитают зарплату
Первый штраф за курение на балконе выписали в России
СМИ сообщили о крупнейшей за 25 лет переброске войск США
Фотогалерея: Путин с Шойгу прогулялись по сибирской тайге
Ученые: через 40 лет на Земле закончится жизненно важный ресурс
Боец UFC решил опротестовать собственную победу
Здоровье
Мать распознала опасный диагноз сына по фото Наблюдательность спасла ребенку жизнь.
WOWSale
10 недорогих приборов, которые помогут сохранить зубы Лучшие товары. Огненные скидки
Авто
10 автомобилей, которые раскупают даже в кризис (фото) Продажи новых автомобилей на российском рынке продолжают падать, свидетельствуют данные АЕБ за сентябрь. Однако есть и те, кто чувствует себя лучше рынка! Авто Mail.ru собрал 10 моделей, продажи которых умудряются расти, пока все падают
Кино
Назван новый герой «Холостяка» Создатели шоу решились на эксперимент и прервали многолетнюю традицию
Недвижимость
Пойман первый нарушитель «закона о курении на балконах»
В российском регионе запретили строить здания выше десяти этажей
Как выглядит родина российских панелек
Россиянин украл водонапорную башню и сдал в металлолом
Дети
Экс-супруга Андрея Урганта впервые стала мамой Елена Романова уже выписалась роддома
Леди
В сети обсуждают новый снимок Алсу Поклонники очарованы внешностью певицы.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь