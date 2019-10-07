14:33 (мск), источник: Lenta.Ru
Названы главные слабости россиян в отпуске
Российский
Оказалось, что больше всего россияне (14 процентов опрошенных) страдают
Девять процентов опрошенных рассказали, что в отпуске могут позволить себе более открытую одежду, а три процента — что чаще ходят в бары и клубы.
Почти треть (28 процентов) россиян признались, что в отпуске «грешат» всем вышеперечисленным одновременно: любят вдоволь поесть, выпить, поспать и повеселиться. 18 процентов респондентов ответили, что не позволяют себе расслабиться и придерживаются здорового образа жизни даже на отдыхе.
В сентябре живущий в России американец Бенджамин Дэвис рассказал о странных привычках россиян в путешествиях. Больше всего Дэвиса удивила привычка «присесть на дорожку». Также он отметил поведение русских путешественников в самолетах: аплодисменты после приземления и привычку вскакивать до остановки авиалайнера.