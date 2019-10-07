Российские ученые обнаружили рекордный выброс метана в морях арктического шельфа

ТОМСК, 7 октября. /ТАСС/. Ученые из России, Китая и Швеции обнаружили рекордный выброс парникового газа метана в атмосферу Земли в результате таяния вечной мерзлоты в акватории российской Арктики, сообщила пресс-служба одного из вузов-участников плавания — Томского политехнического университета (ТПУ).
Ранее пресс-служба ТПУ сообщала, что порядка 80 ученых из России, Китая и Швеции в сентябре отправились в экспедицию на научно-исследовательском судне «Академик Келдыш», чтобы оценить экологические и биохимические последствия таяния подводной мерзлоты в морях Восточной Арктики и по трассе Северного Морского пути (СМП). В частности, ученые намерены искать крупные выбросы парникового газа метана, которые могут оказывать существенное влияние на климат планеты.
«Судно отправилось на участок Восточно-Сибирского моря, где ранее геофизическими методами были выявлены сипы [газовые фонтаны] — проявления деградации подводной мерзлоты и выброса метана на поверхность воды. На этом полигоне был проведен широкий комплекс исследовательских работ, связанных с тематикой экспедиции. [Ученым] удалось выявить необычно мощный выброс метана на поверхность воды», — говорится в сообщении.
Уточняется, что определить точное место выброса членам экспедиции помогли сейсмоакустические исследования. В точке обнаруженного газового фонтана, площадь которого составила четыре-пять квадратных метров, был организован отбор проб воды, а также донных отложений.
«Это самый мощный сип из всех, что мне довелось наблюдать. Он проявляется увеличением концентрации метана в воздухе до 16 ppm [миллионных доль], это в девять раз больше среднепланетарных значений. Никто ранее подобного не регистрировал», — приводятся в сообщении слова руководителя экспедиции, профессора ТП Игоря Семилетова, который совершил 45 экспедиций в арктическую зону РФ.