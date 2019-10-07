16:33 (мск), источник: Life.ru
Дни рождения президента. Как отмечал их Владимир Путин и какие получал подарки
Сегодня главе государства исполнилось 67 лет.
Накануне президент отдыхал в сибирской тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу. А сегодня проведёт день с близкими. А как он отмечал день рождения в другие годы и какие подарки получал? Мы собрали самые яркие истории.
Первый день рождения в должности президента Владимир Путин справил 19 лет назад. Отмечал в городе Павловске возле
Владимиру Путину исполнилось 50 лет. Юбилей он отметил в Кишинёве на саммите СНГ. Путину показали подвалы, где хранятся коллекционные молдавские вина. Президент Молдавии подарил хрустального крокодила, пояснив, что крокодил — единственный, кто никогда не сдаёт назад. А уже вечером президент вернулся в Москву. Там устроили праздничный ужин. Пригласили членов правительства и чиновников из разных ведомств.
День рождения Владимир Путин провёл на работе. Поехал в
Владимиру Путину исполнилось 60 лет, и он вернулся на должность президента, сменив Дмитрия Медведева. День рождения отметил камерно, в кругу близких и друзей, в
Владимир Путин встретил день рождения на Бали. Не на отдыхе, а на саммите
День рождения Владимир Путин встретил на работе. Был на Совете безопасности, говорил по телефону с зарубежными лидерами. Вечером к нему в Сочи прилетел старый друг —