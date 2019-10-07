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15:47 (мск), источник: ТАСС

Бастрыкин оценил работу Следственного комитета на «тройку с плюсом»

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Глава СК сообщил также, что 1,5 тыс. следователей в год получают дисциплинарные наказания.

Источник: Агентство «Москва»

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заявил о своей неудовлетворенности качеством работы ведомства.

«Я не доволен тем, что происходит в Следственном комитете, оцениваю работу на тройку с плюсом», — заявил Бастрыкин в понедельник на открытии 7-го съезда Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата».

«За прошлый год в СК мы заменили 40% руководителей территориальных органов, 1,5 тыс. наших следователей в год получают дисциплинарные наказания», — пояснил он.

По его словам, СК при этом принимает активные меры по укреплению дисциплины. «По крайней мере, в тех случаях, когда была неорганизованность явная, отсутствие четкого контроля и дисциплины, должны быть проверки и соответствующие ведомственные наказания. Мы у себя это активно применяем», — отметил глава СК.

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