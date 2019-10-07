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15:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Власти немецкого города привлекают новых жителей бесплатным жильем

Подать заявку на участие в программе может любой желающий.

Источник: @boombasti

Власти небольшого немецкого городка Герлиц, который находится на границе с Польшей, решили привлечь новых жителей. Сейчас в городе проживает около 54 тысяч человек, и большинство из них пожилые. Чтобы «оживить» город, чиновники решили привлечь в Герлиц молодых и активных людей.

Всем, кто захочет поселиться в Герлице, власти предлагают бесплатную квартиру на месяц, пишет портал 34travel.me.

Сообщается, что сейчас в городе свободно 7 тысяч квартир. Всем, кто захочет перебраться в Герлиц из других городов и стран, будут предложены три квартиры и три рабочих места на выбор.

Известно, что свои заявки на участие в программе переселения уже подали около 150 человек.

Примечательно, что хоть Герлиц и небольшой город, он довольно известен. Здесь снимали такие фильмы, как «Отель Гранд Будапешт», «Чтец» и «Бесславные ублюдки». Кроме того, город практически не пострадал во время Второй мировой войны, и в нем прекрасно сохранились архитектурные памятники. Ежегодно сюда приезжает 140 тысяч туристов.

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