15:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Власти немецкого города привлекают новых жителей бесплатным жильем
Подать заявку на участие в программе может любой желающий.
Власти небольшого немецкого городка Герлиц, который находится на границе с Польшей, решили привлечь новых жителей. Сейчас в городе проживает около 54 тысяч человек, и большинство из них пожилые. Чтобы «оживить» город, чиновники решили привлечь в Герлиц молодых и активных людей.
Всем, кто захочет поселиться в Герлице, власти предлагают бесплатную квартиру на месяц, пишет портал 34travel.me.
Известно, что свои заявки на участие в программе переселения уже подали около 150 человек.
Примечательно, что хоть Герлиц и небольшой город, он довольно известен. Здесь снимали такие фильмы, как «Отель Гранд Будапешт», «Чтец» и «Бесславные ублюдки». Кроме того, город практически не пострадал во время Второй мировой войны, и в нем прекрасно сохранились архитектурные памятники. Ежегодно сюда приезжает 140 тысяч туристов.