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16:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Индии прошел 100 км в костюме из мусора (видео)

Он призывает заботиться о чистоте городов.

Эколог из Индии Дипак Варма придумал необычный способ напомнить своим согражданам, как важно заботиться об окружающей среде.

Мужчина нарядился в костюм из пластика весом 35 кг и прошел в таком виде 100 км за 24 часа.

Яркий «мусорный» наряд Варма изготовил из пакетов, бутылок шампуня и всевозможных контейнеров. В руках эколог держал табличку с надписью «Не выбрасывайте мусор в общественных местах». Мужчину сопровождали два добровольца из колледжа в городе Палгхат.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Индии, второй по численности населения стране мира, ежегодно производится 62 млн тонн мусора. Только восемь из 35 штатов перерабатывают более половины отходов.

Анна Лысенко

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