16:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Житель Индии прошел 100 км в костюме из мусора (видео)
Он призывает заботиться о чистоте городов.
Эколог из Индии Дипак Варма придумал необычный способ напомнить своим согражданам, как важно заботиться об окружающей среде.
Мужчина нарядился в костюм из пластика весом 35 кг и прошел в таком виде 100 км за 24 часа.
Яркий «мусорный» наряд Варма изготовил из пакетов, бутылок шампуня и всевозможных контейнеров. В руках эколог держал табличку с надписью «Не выбрасывайте мусор в общественных местах». Мужчину сопровождали два добровольца из колледжа в городе Палгхат.
В Индии, второй по численности населения стране мира, ежегодно производится 62 млн тонн мусора. Только восемь из 35 штатов перерабатывают более половины отходов.
Анна Лысенко