16:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Олень ворвался в салон красоты в Нью-Йорке (видео)
Он сильно напугал стилистов и клиентов.
В окно парикмахерской Be.you.tiful на
Животное, должно быть, запаниковало на оживленной улице, попыталось убежать и не заметило стекло.
Олень разбил большое окно вдребезги. Осколки слегка задели сидящую у окна женщину. Само животное поскользнулось и врезалось в мастера, работающего в это время с клиентом. Все произошло за считанные секунды.
На видео, снятом камерой наблюдения, слышно крики стилиста: «О Боже, о Боже, о Боже, все в порядке? Не возвращайся туда».
Олень пробежал по салону, затем немного успокоился и снова вышел на улицу. К моменту прибытия полиции он уже скрылся.
Анна Лысенко