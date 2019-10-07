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16:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Олень ворвался в салон красоты в Нью-Йорке (видео)

Он сильно напугал стилистов и клиентов.

В окно парикмахерской Be.you.tiful на Лонг-Айленде в Нью-Йорке с разгона запрыгнул олень.

Животное, должно быть, запаниковало на оживленной улице, попыталось убежать и не заметило стекло.

Во время загрузки произошла ошибка.

Олень разбил большое окно вдребезги. Осколки слегка задели сидящую у окна женщину. Само животное поскользнулось и врезалось в мастера, работающего в это время с клиентом. Все произошло за считанные секунды.

На видео, снятом камерой наблюдения, слышно крики стилиста: «О Боже, о Боже, о Боже, все в порядке? Не возвращайся туда».

Олень пробежал по салону, затем немного успокоился и снова вышел на улицу. К моменту прибытия полиции он уже скрылся.

Анна Лысенко

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