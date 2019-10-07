17:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Женщина похудела на 60 килограммов, чтобы не позорить жениха
Теперь она с ужасом вспоминает себя в прошлом.
44-летняя Клэр Уильямс из Уэльса стала знаменитой после того, как поделилась с британскими журналистами своей историей преображения. За пару лет женщина похудела на 60 килограммов, а все
Клэр призналась журналистам The Sun, что всегда была полной и любила вкусно поесть. Еда приносила ей удовольствие, и в своем весе британка не видела никакой проблемы.
Но все изменилось в 2013 году, когда она познакомилась с мужчиной своей мечты по имени Мэттью. Между ними сразу пробежала искра, и уже через пару месяцев влюбленные стали жить вместе.
Мэттью никогда не смущал лишний вес Клэр, но женщина узнала, что над мужчиной шутят его друзья и коллеги. А поводом является ее полнота. «Все вокруг смеялись над Мэттом и спрашивали, почему он выбрал такую толстую женщину и как он со мной вообще живет», — рассказала журналистам британка.
И вот тогда она поняла, что должна изменить свою жизнь ради любимого человека. В 2014 году Уильямс записалась на курсы похудения, стала питаться здоровой пищей и пошла в спортзал.
И результат не заставил себя долго ждать. За несколько лет Клэр похудела на 60 килограммов и стала намного более здоровой и активной.
А осенью 2019 года они с Мэттом сыграли свадьбу, и, по признанию Клэр, она в восторге от того, как выглядит на свадебных снимках.
Екатерина Гура