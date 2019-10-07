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17:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Женщина похудела на 60 килограммов, чтобы не позорить жениха

Теперь она с ужасом вспоминает себя в прошлом.

44-летняя Клэр Уильямс из Уэльса стала знаменитой после того, как поделилась с британскими журналистами своей историей преображения. За пару лет женщина похудела на 60 килограммов, а все из-за любви.

Клэр призналась журналистам The Sun, что всегда была полной и любила вкусно поесть. Еда приносила ей удовольствие, и в своем весе британка не видела никакой проблемы.

Но все изменилось в 2013 году, когда она познакомилась с мужчиной своей мечты по имени Мэттью. Между ними сразу пробежала искра, и уже через пару месяцев влюбленные стали жить вместе.

Мэттью никогда не смущал лишний вес Клэр, но женщина узнала, что над мужчиной шутят его друзья и коллеги. А поводом является ее полнота. «Все вокруг смеялись над Мэттом и спрашивали, почему он выбрал такую толстую женщину и как он со мной вообще живет», — рассказала журналистам британка.

И вот тогда она поняла, что должна изменить свою жизнь ради любимого человека. В 2014 году Уильямс записалась на курсы похудения, стала питаться здоровой пищей и пошла в спортзал.

И результат не заставил себя долго ждать. За несколько лет Клэр похудела на 60 килограммов и стала намного более здоровой и активной.

А осенью 2019 года они с Мэттом сыграли свадьбу, и, по признанию Клэр, она в восторге от того, как выглядит на свадебных снимках.

Екатерина Гура

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