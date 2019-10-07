17:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Расшифрована древняя табличка с «проклятием танцовщицы»
Над ее разгадкой бились больше 70 лет.
Загадочная древняя табличка с «проклятием танцовщицы» наконец расшифрована благодаря новой технологии, сообщает Live Science.
Пластина VI века с непонятной надписью была обнаружена еще в середине ХХ века среди руин древнего театра в Кесарии на средиземноморском побережье Израиля. Артефакт был передан итальянским исследователям и сейчас находится в Археологическом музее Милана.
Профессор Аттилио Мастрочинке из Университета Вероны использовал для расшифровки технологию Polynomial texture mapping, которая фотографирует артефакт при разном освещении с разных углов, генерируя улучшенное изображение.
Манна выступала в кесарийском театре, построенном еще Иродом Великим. Ученые считают, что желать артистке всех бед мог конкурент по сцене.
«Закройте ей глаза, свяжите руки и ноги, которые должны быть расслаблены, когда Мана будет танцевать в театре…» — призывает автор проклятия. Он просит помощи не только у демонов, но и у богов, например, древнеегипетского бога магии Тота.
«Она должна двигаться медленно и терять равновесие, — говорится в проклятии. — Она должна выглядеть согнутой и неприличной…».
По словам ученых, яростная конкуренция артистов была типичным явлением в Византии, которая контролировала Кесарию в VI веке.
Анна Лысенко