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18:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи Сети с помощью фильтров превращают своих питомцев в мемы

Самый веселый флешмоб этой осени.

В начале октября пользовательница Twitter с ником Еsme опубликовала пару забавных видео со своей кошкой Кэт. Видео было сделано с помощью фильтра в Snapchat, благодаря чему пушистик превратился в ужасного монстра, вполне подходящего на роль нового мема.

Этот результат настолько понравился другим пользователям, что пост быстро стал вирусным, а в комментариях люди стали выкладывать свои эксперименты с домашними питомцами и фильтрами Snapchat и Instagram.

Екатерина Гура

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