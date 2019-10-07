snapchat filters work on cats pic.twitter.com/jbSZ892dFM— esme (@g4bber) October 3, 2019
18:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пользователи Сети с помощью фильтров превращают своих питомцев в мемы
Самый веселый флешмоб этой осени.
В начале октября пользовательница Twitter с ником Еsme опубликовала пару забавных видео со своей кошкой Кэт. Видео было сделано с помощью фильтра в Snapchat, благодаря чему пушистик превратился в ужасного монстра, вполне подходящего на роль нового мема.
Этот результат настолько понравился другим пользователям, что пост быстро стал вирусным, а в комментариях люди стали выкладывать свои эксперименты с домашними питомцами и фильтрами Snapchat и Instagram.
Екатерина Гура