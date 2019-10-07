Иранскую «Анджелину Джоли» арестовали за богохульство и подстрекательство к насилию

Ее обвиняют в богохульстве и подстрекательстве к насилию, сообщило новостное агентство Tasnim.
22-летняя Сахар Табар оказалась в центре внимания мировых СМИ после того, как ее фото и видео в образе Анджелины Джоли стали вирусными. Ходили слухи, что для достижения схожести она перенесла 50 пластических операций.
Ее неестественно впалые щеки, широко распухшая улыбка и мультяшно вздернутый нос у многих вызвали беспокойство. Ее даже прозвали «зомби-версией Джоли».
Ее аудитория в «Инстаграме», тем временем, неумолимо росла. В какой-то момент девушка намекнула, что стала выглядеть подобным образом благодаря, в основном, гриму и фоторедакторам.
Табар арестовали после того, как на нее поступили жалобы, сообщает Tasnim.
Ее обвиняют в богохульстве, подстрекательстве к насилию, незаконном приобретении недвижимости, оскорблении правил ношения одежды и поощрении молодежи на совершение коррупционных действий.
После ареста ее аккаунт в «Инстаграме» был удален.
В Иране все чаще привлекают к уголовной ответственности инфлюенсеров и блогеров, специализирующихся на моде.
Сообщение о задержании Сахар Табар вызвало бурю негодования в интернете. Один из пользователей «Твиттера» иронично пошутил, что ей следовало заниматься чем-то менее провокационным для властей, например, отмыванием денег или убийствами.