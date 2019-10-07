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18:48 (мск), источник: BBC News Русская служба

Иранскую «Анджелину Джоли» арестовали за богохульство и подстрекательство к насилию

В Иране арестовали звезду «Инстаграма» Сахар Табар, публиковавшую фотографии, на которых она представала в образе актрисы Анджелины Джоли.

Источник: Instagram

Ее обвиняют в богохульстве и подстрекательстве к насилию, сообщило новостное агентство Tasnim.

22-летняя Сахар Табар оказалась в центре внимания мировых СМИ после того, как ее фото и видео в образе Анджелины Джоли стали вирусными. Ходили слухи, что для достижения схожести она перенесла 50 пластических операций.

Ее неестественно впалые щеки, широко распухшая улыбка и мультяшно вздернутый нос у многих вызвали беспокойство. Ее даже прозвали «зомби-версией Джоли».

Ее аудитория в «Инстаграме», тем временем, неумолимо росла. В какой-то момент девушка намекнула, что стала выглядеть подобным образом благодаря, в основном, гриму и фоторедакторам.

Аккаунт Табар в «Инстаграме» был удален | Источник: Instagram

Что известно о ее задержании?

Табар арестовали после того, как на нее поступили жалобы, сообщает Tasnim.

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Ее обвиняют в богохульстве, подстрекательстве к насилию, незаконном приобретении недвижимости, оскорблении правил ношения одежды и поощрении молодежи на совершение коррупционных действий.

После ареста ее аккаунт в «Инстаграме» был удален.

В Иране все чаще привлекают к уголовной ответственности инфлюенсеров и блогеров, специализирующихся на моде.

Сообщение о задержании Сахар Табар вызвало бурю негодования в интернете. Один из пользователей «Твиттера» иронично пошутил, что ей следовало заниматься чем-то менее провокационным для властей, например, отмыванием денег или убийствами.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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