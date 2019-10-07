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19:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Темзе заметили редкого горбатого кита

За сутки его видели уже несколько раз.

Недалеко от Лондона в реке Темзе был замечен огромный горбатый кит. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Управления Лондонского порта.

Сначала морского обитателя заметили рыбаки, а потом и сотрудники береговой охраны. По предварительным оценкам, длина кита может варьироваться от 5 до 10 метров, а вес — составлять до 30 тонн.

В соцсетях киту уже дали имя Хесси. Британская служба спасения морской флоры и фауны подтвердила факт обнаружения кита. Специалисты вместе с местными чиновниками сейчас пытаются установить местонахождение животного, чтобы взять его под контроль и, в случае необходимости, прийти ему на помощь.

Отметим, что морские животные оказываются в Темзе не впервые. В сентябре 2018 года в реку заплыла белуха, которую журналисты назвали Бенни. Она пробыла в реке около девяти месяцев, прежде чем вернулась обратно в Северное море.

Екатерина Гура

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