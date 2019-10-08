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09:31 (мск), источник: РИА Новости

В России может исчезнуть крафтовое пиво, сообщили СМИ

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В России может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Россстандарт.

Источник: РИА Новости

В ведомстве напомнили, что в 2021 году вступит в силу новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции. Документ, который будет обязателен к исполнению в России, не предусматривает производство крафтового пива.

Согласно нормам ЕАЭС, с 2021 года пивом будут считаться напитки, содержащие 80 процентов солода, менее 20 процентов несоложеного сырья и менее двух процентов сахаросодержащих продуктов.

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Сейчас российские ГОСТы предусматривают лишь три вида пива — светлого, темного и пшеничного, при этом единого стандарта крафтового пива нет.

«Учитывая разные подходы к изготовлению крафтового пива, на данный продукт не может быть разработан общий ГОСТ, так как продукция имеет разные технологии и разные рецептуры, а также разные ингредиенты и компоненты, разные вкусы и разные цвета», — отметили в Роскачестве.

В ведомстве добавили, что из-за отсутствия документов, которые узаконивают производство крафтового пива, некоторые его сорта могут быть отнесены к контрафакту.

Крафтовое пиво — это пиво, которое производится частными пивоварнями по собственным индивидуальным рецептам.

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