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11:00 (мск), источник: Daily Storm

Чукотка и Магаданская область стали лидерами по смертности от алкоголя среди регионов

Из-за злоупотребления спиртными напитками в прошлом году умерли 48 тысяч россиян.

Источник: Reuters

Из-за злоупотребления спиртными напитками в прошлом году умерли 48 тысяч россиян — это около 2,6% смертей в стране. Лидерами по смертности от алкоголя среди регионов стали субъекты на Дальнем Востоке — Чукотский автономный округ и Магаданская область; следом за ними идут Ивановская и Новгородская области. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на указанную в документах россиян причину смерти.

По данным местной службы статистики, в Чукотском автономном округе коэффициент смертности от алкоголя в 2018 году составил почти 13 человек на 10 тысяч населения. Это значит каждый девятый человек, погибший в прошлом году в регионе, официально умер из-за злоупотребления спиртными напитками. В Магаданской области по этой причине умерли десять человек на 10 тысяч живущих, то есть один из каждых 11 умерших.

Издание отмечает, что при этом в обоих дальневосточных регионах не фиксировались случаи смертельного отравления алкоголем.
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В Ивановской области коэффициент превысил девять человек на 10 тысяч населения, в Новгородской — приблизился к этой цифре. В Ярославской области с алкоголем связана каждая 20-я смерть в 2018 году. При этом почти все умершие из-за злоупотребления спиртным — мужчины, отмечает РБК. Чаще всего умирают мужчины трудоспособного возраста, примерно треть связанных с алкоголем смертей приходится на алкогольную кардиомиопатию (сердечная недостаточность, вызванная употреблением спиртного). Еще примерно треть смертей составляют на разные отравления алкоголем.

В целом от вызванных употреблением спиртных напитков последствий жители России гибнут примерно так же часто, как суммарно из-за транспортных происшествий разных видов (1% от всех смертей в 2018 году), убийств (0,4%) и самоубийств (1%).

Согласно исследованию Росстата 2019 года, 73% граждан объясняют употребление спиртных напитков традицией отмечать праздники с алкоголем, 27,8% россиян — испытываемым удовольствием и 25,3% респондентов — чувством успокоенности. 2,4% россиян в причинах употребления алкоголя указали, что «без этого просто невозможно жить».

Мария Поздеева

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