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11:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Эксперты опровергли исчезновения крафтового пива из России в 2021 году

Вступление в силу регламента ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции в 2021 никак не затронет производство крафтового пива в России, указал член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин.

Источник: AP 2019

По его словам, само понятие крафтового пива никак не закреплено в официальных документах, соответственно, категория не может быть запрещена.

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Регламент ЕАЭС при этом только регулирует содержание ингредиентов в пиве, в частности, использовать меньше солода, что больше затронет крупных производителей, указывает Небольсин. Он подчеркнул, что крафтовые пивовары знают о вступлении в силу документа и уже заявили, что не планируют снижать содержание солода в напитках.

О том, что из-за вступления в силу регламента ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции в 2021 году в России может исчезнуть крафтовое пиво ранее сообщил RT со ссылкой на Росстандарт.

Там утверждали, что по новым нормам производство крафтового пива не предусмотрено, а значит, деятельность компаний, которые будут заниматься его производством, с 1 января 2021 года будет приостановлена.

Анатолий Костырев

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