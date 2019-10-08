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11:56 (мск), источник: РИА Новости

В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Бразильские студенты нашли на атлантическом побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул бутылку с посланием на русском языке. Об этом сообщила телекомпания Globo.

Источник: Globo/Paula Sousa

Эту бутылку пинал на пляже десятилетний брат одной из отдыхающих. Компанию заинтересовала находка, однако никто не смог прочесть текст. В итоге девушка выложила фотографию с текстом послания в одной из групп Университета Пелотас в фейсбуке.

Пост собрал около двух тысяч комментариев, а одна из девушек, знающая русский язык, попыталась перевести письмо.

Адресовано тем, кто не поленился выловить эту бутылку. Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРХ и правительства настоящими моряками, соблюдающими и помнящими морские традиции.
приблизительный перевод послания

Предполагается, что под МРХ авторы письма имели в виду Министерство рыбного хозяйства СССР. Под приказами и постановлениями, вероятно, подразумевается «сухой закон» — антиалкогольная кампания, начавшаяся сразу после прихода к власти Михаила Горбачева в 1985 году.

Лист бумаги отдали на экспертизу в лабораторию по сохранению и восстановлению артефактов Университета Пелотас. Они еще не опубликовали свой вердикт. Пока эксперты предположили, что моряки сбросили в воду бутылку с советского рыболовного судна у берегов Гренландии примерно в 1990 году.

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