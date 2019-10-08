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18:03 (мск), источник: ТАСС

Голикова призвала женщин активнее участвовать в конкурсе «Лидеры России»

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Женщины-управленцы должны активнее подавать заявки на конкурс управленцев «Лидеры России». Об этом во вторник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе пресс-конференции о нововведениях третьего сезона конкурса «Лидеры России».

Источник: РИА "Новости"

«Конечно, гендерное равенство никто не отменял, но мне сейчас хочется обратиться к нашим женщинам, девушкам, чтобы они активнее подавали свои заявки [на конкурс «Лидеры России"] и дали фору нашим мужчинам, потому что женщины-управленцы — они более собранные и более активные и, самое главное, если они принимают решение, то непременно доводят его до конца в отличие от некоторых мужчин», — сказала она.

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В 2017—2018 годах на конкурс было подано 199 тыс. заявок, в 2018—2019 — 227 тыс. заявок. Доля заявок, поданных женщинами, составила 15% за два года.

«Первая статистика говорит о том, что процент девушек, которые подали заявки, выше чем в том году», — отметил в ходе пресс-конференции руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей». Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация (АНО), носящая такое же название. Суперфинал конкурса состоится в марте 2020 года.

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