18:03 (мск), источник: ТАСС
Голикова призвала женщин активнее участвовать в конкурсе «Лидеры России»
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/.
«Конечно, гендерное равенство никто не отменял, но мне сейчас хочется обратиться к нашим женщинам, девушкам, чтобы они активнее подавали свои заявки [на конкурс «Лидеры России"] и дали фору нашим мужчинам, потому что
В 2017—2018 годах на конкурс было подано 199 тыс. заявок, в 2018—2019 — 227 тыс. заявок. Доля заявок, поданных женщинами, составила 15% за два года.
«Первая статистика говорит о том, что процент девушек, которые подали заявки, выше чем в том году», — отметил в ходе
Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей». Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация (АНО), носящая такое же название. Суперфинал конкурса состоится в марте 2020 года.