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13:36 (мск), источник: BBC News Русская служба

Создатели «Южного парка» издевательски извинились перед китайскими властями

Создатели «Южного парка» Мэтт Стоун и Трей Паркер опубликовали шуточный ответ китайским властям после того, как их шоу убрали с онлайн-площадок страны. Это произошло после серии, высмеивающей цензуру в Китае.

Рэнди (слева) по сюжету серии мастерил игрушки в китайской тюрьме | Источник: BBC News Русская служба

Эпизод, который не понравился китайским властям, называется «Band in China» (дословно «Группа в Китае» и созвучно с «Banned in China» — «Запрещено в Китае»), он вышел 2 октября.

В этой серии отец Стэна — Рэнди Марш — подвергается принудительному труду и перевоспитанию Коммунистической партии в китайской тюрьме. В страну он поехал, чтобы расширять свой бизнес по выращиванию марихуаны.

Эта серия исчезла из онлайн-кинотеатров, социальных сетей и фан-страниц в стране. Недоступны оказались все темы и дискуссии о мультсериале.

В своем официальном ответе создатели «Южного парка» говорят, что «приветствуют китайских цензоров в своих домах и сердцах». «Да здравствует великая Коммунистическая партия Китая!» — написано в сообщении.

О чем эта серия?

В одном из эпизодов серии Рэнди стоит под проливным дождем, в то время как охрана бьет его электрошокером.

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«Я гордый член Коммунистической партии, — читает он с карточки. — Партия важнее, чем человек».

Затем он видит охранника, стреляющего заключенному в голову, и отправляется в переполненную камеру, где начинает разговор с Винни-Пухом и Пятачком.

Это отсылка к инциденту 2017 года в Китае, когда картинки с Винни Пухом блокировались в социальных сетях в Китае, потому что он в шутку сравнивался с председателем Коммунистической партии Си Цзиньпином.

«Некоторые говорят, что Пух выглядит как китайский президент, так что теперь в Китае мы под запретом», — говорит Пятачок в мультсериале.

«Что это за сумасшедший дом?» — отвечает ему Рэнди.

Мем, где Си Цзиньпин и Барак Обама сравниваются с Винни-Пухом и Тигрой, распространяют в соцсетях с 2013 года | Источник: AFP/WEIBO

Как отреагировали в Китае?

С тех пор как в США на прошлой неделе показали серию о Китае, поиск по словам «South Park» в китайской соцсети Weibo не выдает никаких результатов.

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Шоу удалили с онлайн-кинотеатров Bilibili, iQiyi, Youku и le.com. На некоторых из них можно увидеть краткое введение в серии, но их нельзя воспроизвести.

На известном китайском сайте Douban, посвященном обзорам фильмов, результаты поиска показывают, что, «согласно соответствующим законам и положениям, результаты поиска не отображаются».

В популярной китайской поисковой системе Baidu по запросу «Южный парк» что-то можно найти, но большинство записей — это старые новости. Первые результаты в выдаче содержат критику шоу из-за его негативного влияния на подростков.

Некоторые смогли обойти запрет, используя формулировку «S23E02» (сезон 23, эпизод 2) для обсуждения шоу на Weibo.

Как ответили создатели мультсериала?

Мэтт Стоун и Трей Паркер опубликовали в «Твиттере» издевательские «официальные извинения перед Китаем».

«Как и NBA [Национальная Ассоциация Баскетбола США, которая недавно извинилась перед Китаем после того, как менеджер одной из команд поддержал гонконгские протесты — Би-би-си], мы приветствуем китайских цензоров в своих домах и сердцах», — говорится в заявлении.

Мы тоже любим деньги больше, чем свободу и демократию. Си [Цзиньпин] совсем не похож на Винни-Пуха. Да здравствует великая Коммунистическая партия Китая! Пусть урожай сорго [зерновая культура] этой осенью будет обильным! У нас теперь все хорошо, Китай?
Мэтт Стоун и Трей Паркер

Скандал с NBA и ее китайскими партнерами произошел накануне. Менеджер баскетбольной команды «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори поддержал гонконгские протесты в своем «Твиттере». После этого в Китае решили приостановить спонсорскую поддержку команды, а также не показывать игры команды по китайскому телевидению.

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В NBA заявили, что комментарии Мори были «прискорбными», а игрок Джеймс Харден извинился и сказал, что команда «любит Китай». Извинился перед Китаем и сам Мори.

Китайский интернет — что-то вроде интранета, где свободно доступна только та информация, которая считается необходимой. Эта система фильтрации интернета известна как «Великий китайский файрвол».

В Китае большинству интернет-пользователей недоступны «Твиттер» и «Фейсбук». Заблокирован также и поисковик Google. В мае в «Википедии» заявили, что в стране недоступны все версии ее сайта.

Газеты и телевидение страны находятся под контролем Коммунистической партии. В китайских социальных сетях некоторые слова и фразы подвергаются цензуре.

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