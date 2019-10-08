Создатели «Южного парка» издевательски извинились перед китайскими властями
Создатели «Южного парка» Мэтт Стоун и Трей Паркер опубликовали шуточный ответ китайским властям после того, как их шоу убрали с онлайн-площадок страны. Это произошло после серии, высмеивающей цензуру в Китае.
Рэнди (слева) по сюжету серии мастерил игрушки в китайской тюрьме
| Источник:BBC News Русская служба
Эпизод, который не понравился китайским властям, называется «Band in China» (дословно «Группа в Китае» и созвучно с «Banned in China» — «Запрещено в Китае»), он вышел 2 октября.
В этой серии отец Стэна — Рэнди Марш — подвергается принудительному труду и перевоспитанию Коммунистической партии в китайской тюрьме. В страну он поехал, чтобы расширять свой бизнес по выращиванию марихуаны.
Эта серия исчезла из онлайн-кинотеатров, социальных сетей и фан-страниц в стране. Недоступны оказались все темы и дискуссии о мультсериале.
В своем официальном ответе создатели «Южного парка» говорят, что «приветствуют китайских цензоров в своих домах и сердцах». «Да здравствует великая Коммунистическая партия Китая!» — написано в сообщении.
О чем эта серия?
В одном из эпизодов серии Рэнди стоит под проливным дождем, в то время как охрана бьет его электрошокером.
«Я гордый член Коммунистической партии, — читает он с карточки. — Партия важнее, чем человек».
Затем он видит охранника, стреляющего заключенному в голову, и отправляется в переполненную камеру, где начинает разговор с Винни-Пухом и Пятачком.
Это отсылка к инциденту 2017 года в Китае, когда картинки с Винни Пухом блокировались в социальных сетях в Китае, потому что он в шутку сравнивался с председателем Коммунистической партии Си Цзиньпином.
«Некоторые говорят, что Пух выглядит как китайский президент, так что теперь в Китае мы под запретом», — говорит Пятачок в мультсериале.
«Что это за сумасшедший дом?» — отвечает ему Рэнди.
Мем, где Си Цзиньпин и Барак Обама сравниваются с Винни-Пухом и Тигрой, распространяют в соцсетях с 2013 года
| Источник:AFP/WEIBO
Как отреагировали в Китае?
С тех пор как в США на прошлой неделе показали серию о Китае, поиск по словам «South Park» в китайской соцсети Weibo не выдает никаких результатов.
Шоу удалили с онлайн-кинотеатров Bilibili, iQiyi, Youku и le.com. На некоторых из них можно увидеть краткое введение в серии, но их нельзя воспроизвести.
На известном китайском сайте Douban, посвященном обзорам фильмов, результаты поиска показывают, что, «согласно соответствующим законам и положениям, результаты поиска не отображаются».
В популярной китайской поисковой системе Baidu по запросу «Южный парк» что-то можно найти, но большинство записей — это старые новости. Первые результаты в выдаче содержат критику шоу из-за его негативного влияния на подростков.
Некоторые смогли обойти запрет, используя формулировку «S23E02» (сезон 23, эпизод 2) для обсуждения шоу на Weibo.
Как ответили создатели мультсериала?
Мэтт Стоун и Трей Паркер опубликовали в «Твиттере» издевательские «официальные извинения перед Китаем».
«Как и NBA [Национальная Ассоциация Баскетбола США, которая недавно извинилась перед Китаем после того, как менеджер одной из команд поддержал гонконгские протесты — Би-би-си], мы приветствуем китайских цензоров в своих домах и сердцах», — говорится в заявлении.
Мы тоже любим деньги больше, чем свободу и демократию. Си [Цзиньпин] совсем не похож на Винни-Пуха. Да здравствует великая Коммунистическая партия Китая! Пусть урожай сорго [зерновая культура] этой осенью будет обильным! У нас теперь все хорошо, Китай?
Мэтт Стоун и Трей Паркер
Скандал с NBA и ее китайскими партнерами произошел накануне. Менеджер баскетбольной команды «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори поддержал гонконгские протесты в своем «Твиттере». После этого в Китае решили приостановить спонсорскую поддержку команды, а также не показывать игры команды по китайскому телевидению.