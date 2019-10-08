13:03 (мск), источник: РИА Новости
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
СТОКГОЛЬМ, 8 окт — РИА Новости. Джеймс Пиблз, Дидье Келоз и Мишель Майор стали лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год.
Ученые получат награду за работы в области астрономии и астрофизики.
Церемония награждения названных во вторник лауреатов пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833−1896).
Сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет 9 миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США).