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13:03 (мск), источник: РИА Новости

Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

СТОКГОЛЬМ, 8 окт — РИА Новости. Джеймс Пиблз, Дидье Келоз и Мишель Майор стали лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год.

Источник: Nobel Prize

Ученые получат награду за работы в области астрономии и астрофизики.

Церемония награждения названных во вторник лауреатов пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833−1896).

Сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет 9 миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США).

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