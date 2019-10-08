15:44 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток
Командир «Чёрного принца»
Капитан Вадим Терёхин — о жизни до и после 10-дневного противостояния советской подлодки К-324 и американских эсминцев в Саргассовом море.
8 октября отмечается День командира надводного, подводного и воздушного корабля. Перед праздником DV встретился с Вадимом Терёхиным — командиром подлодки К-324, прозванной в СССР «Щукой», а американцами — «Чёрным принцем». О десятидневном противостоянии советских и американских моряков написаны статьи и даже снят документальный фильм, однако карьера Терёхина включила в себя и другие интересные события.
Будущий командир родился далеко от моря — в Барнауле. Там Вадим три года ходил в морской клуб, где дети занимались под руководством отставных
В 1966 году он переехал во Владивосток и поступил в
В училище преподавали опытные
После каждого курса у будущих моряков была практика на кораблях Тихоокеанского флота. Первые два года курсанты ходили на крейсерах «Пожарский» и «Суворов» вокруг Японии, на Камчатку и Сахалин. Затем последовала практика по специализации, когда курсанты попадали на корабли, на которых, предполагалось, они будут служить.
«Я пришёл служить на самую маленькую и достаточно старую подводную лодку 613-го проекта. Их начали строить сразу после войны по трофейным документам. Это была самая большая серия лодок, построенных в Советском Союзе, — более 300 штук. Во время войны немцы строили самые лучшие подводные лодки в мире, но условия обитания в них были очень тяжёлыми. У меня была так называемая штурманская выгородка. Там стояли небольшой стол и стул. Всё это находилось под рубочным люком, и в надводном положении при сильном волнении заливало всё. Карту приходилось накрывать калькой, приходилось сидеть на сквозняке — холодно, неудобно», — вспоминает Терёхин.
Каюты были только у командира, старшего помощника и механика. Доктор спал в
«В первом отсеке под торпедами вешали стеллажные койки. Зимой в надводном положении на стенах выступал иней, летом стояли ужасающая жара и запах хлора от газующих батарей. Температура в некоторых отсеках, когда мы ходили на службу в
Лодка базировалась в Советской гавани. Оттуда Вадим четыре раза ходил на боевую службу. Каждое автономное плавание длилось 30 суток. Моряки отправлялись в Японское море, к Курильским островам, перекрывали Корейский, Сангарский, Четвёртый Курильский проливы. Под водой лодка проводила трое суток, а потом всплывала для зарядки аккумуляторной батареи. Пройти незамеченным в Японском море было сложно, это требовало особого мастерства от моряков.
Там ты всплываешь как в городе, ведь кругом сотни рыболовных японских судов. Они ловят сайру и вешают на корабли люстры. А тебе нельзя включать ходовые огни и радиолокацию, ты должен оставаться незамеченным. Вот аккуратно и ходишь между них, чтобы не столкнуться. После четвёртой боевой службы в 29 лет я получил орден за службу Родине в Вооружённых силах третьей степени, известный как «Звезда шерифа». Тогда на дизельном флоте им почти не награждали.
Терёхин прослужил на дизельной подлодке семь лет, три из которых командовал ею. Постепенно такие лодки начали сокращать, а Вадиму предложили перейти служить на строящуюся в
До конца строительства «Щуки» Вадим год учился вместе с экипажем в центре
Через год подлодка совершила подлёдный переход с Тихоокеанского на Северный флот и начала служить в составе 33-й дивизии. Корабль совершил несколько боевых служб по 90 суток.
«По сравнению с предыдущим местом службы здесь были лучше условия обитания. Кондиционеры, пресная вода, душевые, в каютах офицеров стоят умывальники с холодной и горячей водой, хорошие туалеты. Кормёжка хорошая, но через три недели экипаж ел очень мало. Гиподинамия, люди практически не двигались — от каюты до боевого поста и назад. Несмотря на кондиционеры, в лодках жарко, потому что тропики. Вода прогревалась до 30 градусов даже на глубине порядка ста метров», — рассказывает Вадим.
По воспоминаниям Терёхина, в коллективе сразу сложилась нормальная рабочая атмосфера. Всё в порядке было и с юмором.
У меня был
мичман-шифровальщик.У него почти все зубы были вставные — из металла. Так ему друзья регулярно вместо зубной щётки подкладывали надфиль.
В начале 80-х отношения между США и СССР были крайне натянутыми. В это время и произошли наиболее памятные случаи в службе Терёхина. Его «Щука» ходила рядом с
Выстрелить корабельными сигнальными патронами мы не смогли, подвело оборудование. Пришлось всплывать. Меня поразила халатность американцев. Я успел выкурить две сигареты на мостике, а они даже не шелохнулись. В боевой обстановке я бы расстрелял их как в тире. Через 15 минут на эсминцах забегали и начали поднимать якорь. Мы погрузились и ушли обратно.
В этом же районе службы произошёл и самый знаменитый инцидент. Американцы испытывали гидроакустическую антенну ТАКТАС для обнаружения подводных лодок. Она могла «прослушивать» огромные части морской акватории и пеленговать подводные лодки. Командир внимательно следил за эсминцем с антенной, но тогда ещё даже не догадывался о её истинном назначении.
В одну из ночей, уже после команды уйти на базу, командир проснулся от сигнала аварийной тревоги. На центральном посту выяснилось, что сработала защита турбины. Лодка держалась на двух слабых электрических двигателях, а турбину заклинило. Командир дал команду всплыть для выяснения обстановки. Однако наверху бушевал тропический шторм.
Лодка начала проваливаться, резко пошла вниз, и на глубине в 175 метров моряки аварийно продули все балластные цистерны, после чего судно начало всплывать. Больше погружаться моряки не решились, под ними была глубина в 5000 метров. Позже выяснилось, что лодка задела винтом буксируемую антенну, которая представляла собой длинный металлический трос с датчиками. Этот трос повис на стабилизаторе петлёй. Командир расстрелял рожок из автомата, но пули отскакивали от бронированного кабеля.
На помощь лодке с Кубы вышел буксир «Алдан», однако ему требовалось 10−11 дней пути. Но уже на следующий день субмарину заметили с самолёта, а следом с Гренады пришло два американских эсминца, которые заблокировали подлодку с двух сторон. Началась борьба за секретную американскую антенну.
«Американцы поднимали вертолёт, пытаясь зацепить кабель, а мы давали слабый ход, и кабель затягивало под лодку. Затем противник дал сигнал о подготовке к спуску
Американцы пытались помешать «Алдану» с буксировкой. Трос расстреливали два раза, пока его не прикрыл бортом разведывательный корабль. Совместно со специалистами буксира антенна была поднята на борт и загружена в подводную лодку. По прибытии на Кубу её отправили в Советский Союз для дальнейшего изучения. За этот поход Вадим Терёхин получил орден за службу Родине в Вооружённых силах второй степени.
После ухода с подводной лодки Терёхин стал работать первым заместителем начальника Тихоокеанского высшего