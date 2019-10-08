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14:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Соловьев объяснил постоянный ор в своих эфирах

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев в интервью kp.ru рассказал, почему регулярно кричит в своих эфирах. По его словам, это не связано с его эмоциональным состоянием.

Источник: РИА "Новости"

«Вообще никогда не срываюсь», — заявил он. На это ведущему напомнили о его криках в адрес блогера Юрия Дудя за фильм о теракте в Беслане.

Соловьев оправдал излишне эмоциональное поведение тем, что выступал на радио, а подобные эфиры — «это особый жанр»:

Если все время «бу-бу-бу» — это одно. А если вдруг ты даешь голос, что-то происходит — засмеялся, запел песню, что-то поставил, — люди вздрагивают.

По словам ведущего, таким образом он «все время поддергивает» своих слушателей. «Это чисто технология. Я всегда на радио более эмоционален, чем на телевидении», — заметил Соловьев, добавив, что у людей после его эфиров должен оставаться вопрос «что случилось?».

Ранее Соловьев во время передачи на радиостанции «Вести FM» перешел на крик после того, как зачитал комментарий пользователя из Татарстана, назвавшего ведущего «лакеем» и «путиноидом».

Соловьев в ответ назвал его «мразью» и пригрозил отдать его номер телефона на проверку. Выступление ведущего спровоцировало недовольство в Татарстане.

В сентябре ведущий раскричался из-за фильма Дудя про Беслан. Он назвал блогера «ничтожной мразью» и призвал найти тех, кто занимается его продвижением.

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