15:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Козы стали угрозой для греческого острова (видео)
Животные уже съели большинство растений.
Греческий остров Самотраки страдает от нашествия коз. Здесь их обитает около 50 тысяч, что в 12 раз больше количества людей. К
Но когда субсидии прекратились, содержать огромное количество животных стало попросту невозможно, и многие фермеры стали выпускать их на волю. Животные начали свободно перемещаться и размножаться и вскоре одичали.
Теперь фермеры объединяются, чтобы исправить ситуацию. Они хотят сделать свой остров знаменитым, благодаря шерсти и другим продуктам, которые дают козы.
Екатерина Гура