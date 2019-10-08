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15:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Козы стали угрозой для греческого острова (видео)

Животные уже съели большинство растений.

Греческий остров Самотраки страдает от нашествия коз. Здесь их обитает около 50 тысяч, что в 12 раз больше количества людей. Когда-то козы на острове были домашними. Их разводили местные фермеры, которые получали от государства субсидии: чем больше было коз, тем больше денег давало государство.

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Но когда субсидии прекратились, содержать огромное количество животных стало попросту невозможно, и многие фермеры стали выпускать их на волю. Животные начали свободно перемещаться и размножаться и вскоре одичали.

Сейчас коз на острове так много, что они уже съели практически все кустарники, отчего Самотраки стал напоминать пустыню.

Из-за этого во время дождей здесь бывают масштабные оползни, которые представляют опасность для местных жителей.

Теперь фермеры объединяются, чтобы исправить ситуацию. Они хотят сделать свой остров знаменитым, благодаря шерсти и другим продуктам, которые дают козы.

Екатерина Гура

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