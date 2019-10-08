17:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как новые российские спутники «видят» Землю из космоса (фото)
Съемка была проведена в рамках летных испытаний космических аппаратов.
Космическая система «Канопус-В» передала из космоса новую порцию снимков Земли.
Система выполняет широкий спектр задач. Это оперативный мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций; мониторинг стихийных гидрометеорологических явлений; обнаружение очагов лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ в природную среду; обновление топографических карт; оперативное наблюдение заданных районов земной поверхности и пр.
За всё время существования с момента запуска КА «Канопус-В» № 1 в июле 2012 года системой «Канопус-В» была выполнена космическая съёмка более 1 млрд квадратных километров поверхности всего земного шара. Она также обеспечивает съёмку любых объектов на территории Российской Федерации с периодичностью 1−2 раза в сутки.