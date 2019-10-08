Британец нашел в земле украшение стоимостью более $120 тысяч

Медицинский работник Билли Воган из Великобритании случайно сделал удивительное открытие. Он выкопал из земли золотое кольцо на шею, которое, по словам специалистов, может относиться к бронзовому веку.
Как рассказал журналистам Воган, около 6 месяцев назад он приобрел себе металлоискатель и начал заниматься поиском кладов в качестве хобби. За это время он пару раз находил серебряные монеты, но никогда не думал, что сможет отыскать что-то по-настоящему ценное, пишет The Sun.
Один раз Билли отправился на поиски сокровищ в Уайтхейвен, который находится на западном побережье Камбрии, недалеко от национального парка Лейк-Дистрикт. Когда мужчина выкопал из земли украшение, он подумал, что это часть альпинистского снаряжения, а потому не придал находке значения, хотя все-таки решил забрать ее с собой. Дома, детально все осмотрев, Воган понял, что нашел нечто необычное, и отнес кольцо в местный музей.
По словам специалистов, украшение, которому может быть более 4 тысяч лет, изготовлено из 22-каратного золота. Пока находка находится на экспертизе, но если она официально будет признана сокровищем, то, скорее всего, ее выставят в Британском музее в Лондоне, а затем продадут на аукционе. Стоимость украшения может составлять более 120 тысяч долларов.