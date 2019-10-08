Бедняк из Индии оказался тайным миллионером

В октябре в индийском городе Мумбаи произошел несчастный случай. Под колеса поезда попал местный житель по имени Бидичанд Панамарам Азад, и полиция принялась расследовать это дело.
Опросив свидетелей, стражи правопорядка узнали, что погибший мужчина был местным бедняком. Много лет он жил лишь тем, что просил милостыню. В округе его все знали и старались помочь: кто деньгами, кто едой. Но оказалось, что мужчина был не так уж и беден.
Когда полицейские пришли к нему в жилище, их внимание привлекло большое количество мешков, стоящих вдоль стены. Оказалось, что они были доверху наполнены монетами, пишет India Today.
Пересчет этих сбережений занял у полицейских целых восемь часов. В итоге выяснилось, что Бидичанд был вовсе не бедным. В мешках он хранил 1,7 миллиона рупий, что составляет примерно 24 тысячи долларов. Зачем мужчина собирал мелочь и не тратил ее — осталось загадкой. Теперь полицейские ищут его родственников, чтобы передать им найденное состояние.