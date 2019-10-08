Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пить или не пить?Что нужно знать о воде из-под крана
Фоторепортажи
14В гостях у сказки: дом-музей Чуковского в Переделкино
18«Пусть погибнут сотни таких, как я, но восторжествует истина»
19:27 (мск), источник: ТАСС

Суд отклонил иск Алибасова к производителю «Крота» на 100 млн рублей

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/ — Продюсер случайно выпил химикаты, приняв их за воду.

Источник: Агентство «Москва»

Пресненский суд Москвы оставил без удовлетворения иск продюсера Бари Алибасова, требовавшего взыскать 100 млн руб. с производителя средства для прочистки труб «Крот», «Ингосстраха» и гипермаркета «Ашан», где было приобретено чистящее средство, которым он отравился. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Читайте также
Новый клип группы «На-На» завалили шутками про «Крота»

«Гражданский иск в интересах Алибасова оставить без удовлетворения», — огласила решение судья Анна Карпова. Это решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Московском городском суде.

Ответчиками по иску в суде выступили производитель жидкого средства ООО «АМС медиа» и гипермаркет «Ашан». В качестве соответчика была привлечена страховая компания «Ингосстрах», так как ответственность гипермаркета застрахована в ней. Кроме того, суд привлек к рассмотрению иска Роспотребнадзор в качестве третьего лица. По словам адвоката, представляющего интересы истца, Андрея Комиссарова, моральный вред продюсер оценил в 85 млн руб., ущерб, причиненный его здоровью, — в 15 млн руб.

Во время загрузки произошла ошибка.

В «Ашане» заявили, что компания имеет все необходимые документы, подтверждающие качество средства для прочистки канализационных труб «Крот», а также соблюдает все требования российского законодательства по реализации товаров. В компании также отмечали, что в договоре поставки получены гарантии поставщика, что товар соответствует всем требованиям в отношении качества и безопасности.

Средство для очистки труб надо вливать в трубы, а не в себя.
представитель гипермаркета «Ашан»

Помощник продюсера Сергей Моцарь 4 июня сообщил ТАСС, что Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду. У музыканта были диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Он проходил лечение в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. 17 июня его выписали из больницы. По словам пиар-директора Алибасова Вадима Горжанкина, основной версией отравления Алибасова является то, что из-за проблем со зрением он принял бутылку с чистящим средством за питьевой йогурт.

Бари Алибасов подал иск к производителю «Крота» на 100 миллионов рублей
Во время загрузки произошла ошибка.
8 августа© Ньюстюб
 Зачем советский ученый предлагал взорвать на Луне атомную бомбу
Киев получил последний сигнал: хочешь — не хочешь, а придется договариваться с Россией
«Самый точный прогнозист» предсказал падение рубля
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Познер прокомментировал возможное отстранение России от ОИ
Как новые российские спутники «видят» Землю из космоса (фото)
У нищего из Индии нашли мешки с миллионами
Кириенко: конкурс «Лидеры России» уже привлек 46 тысяч человек
Здоровье
Установлено, кто помешал спасти актера Дмитрия Марьянова Следствие считает, что актеру не оказали своевременную помощь из-за сопротивления директора реабилитационного центра.
WOWSale
10 недорогих приборов, которые помогут сохранить зубы Лучшие товары. Огненные скидки
Авто
Огромный китайский внедорожник приходит в Россию (фото) Китайская компания GAC раскрыла дату старта продаж на нашем рынке большого кроссовера GS8
Кино
«Баба Эва»: Бледанс не узнали на фото со съемок Актриса и телеведущая поделилась с поклонниками снимками в неожиданном образе
Недвижимость
Пойман первый нарушитель «закона о курении на балконах»
В российском регионе запретили строить здания выше десяти этажей
Как выглядит родина российских панелек
Россиянин украл водонапорную башню и сдал в металлолом
Дети
«Это его дочка?»: Максим Фадеев поделился фото с маленькой музой Продюсер заинтриговал своих поклонников
Леди
Пуховик-одеяло и яркая парка: где купить стильную верхнюю одежду Пора утепляться! Рассказываем, как разнообразить свой гардероб и где отыскать самые модные новинки.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь