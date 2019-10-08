19:27 (мск), источник: ТАСС
Суд отклонил иск Алибасова к производителю «Крота» на 100 млн рублей
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/ — Продюсер случайно выпил химикаты, приняв их за воду.
Пресненский суд Москвы оставил без удовлетворения иск продюсера Бари Алибасова, требовавшего взыскать 100 млн руб. с производителя средства для прочистки труб «Крот», «Ингосстраха» и гипермаркета «Ашан», где было приобретено чистящее средство, которым он отравился. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Гражданский иск в интересах Алибасова оставить без удовлетворения», — огласила решение судья Анна Карпова. Это решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Московском городском суде.
Ответчиками по иску в суде выступили производитель жидкого средства ООО «АМС медиа» и гипермаркет «Ашан». В качестве соответчика была привлечена страховая компания «Ингосстрах», так как ответственность гипермаркета застрахована в ней. Кроме того, суд привлек к рассмотрению иска Роспотребнадзор в качестве третьего лица. По словам адвоката, представляющего интересы истца, Андрея Комиссарова, моральный вред продюсер оценил в 85 млн руб., ущерб, причиненный его здоровью, — в 15 млн руб.
В «Ашане» заявили, что компания имеет все необходимые документы, подтверждающие качество средства для прочистки канализационных труб «Крот», а также соблюдает все требования российского законодательства по реализации товаров. В компании также отмечали, что в договоре поставки получены гарантии поставщика, что товар соответствует всем требованиям в отношении качества и безопасности.
Средство для очистки труб надо вливать в трубы, а не в себя.
Помощник продюсера Сергей Моцарь 4 июня сообщил ТАСС, что Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду. У музыканта были диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Он проходил лечение в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. 17 июня его выписали из больницы. По словам