Поезд с высоким радиационным фоном прибыл в Москву

Ранее ряд СМИ сообщил, что в одном из вагонов поезда из Берлина пограничники зафиксировали многократное превышение радиационного фона.
После прибытия поезда все пассажиры были эвакуированы, а сама платформа оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.
«После прибытия международного поезда на Белорусский вокзал проводятся измерения уровня радиации в вагонах состава», — сказал собеседник агентства.
По его словам, к работе привлечены специалисты «Радона» и Роспотребнадзора, а также мобильная радиационно-химическая лаборатория, которая позволяет проводить экспресс-анализы взятых проб прямо на месте ЧП.
Предприятие «Радон» специализируется на обращении с радиоактивными отходами средней и низкой активности, образующимися в народном хозяйстве, проводит весь комплекс работ — их сбор, транспортировку, переработку и хранение, а также ведет радиационно-аварийные работы по удалению обнаруженных радиоактивных загрязнений и радиоэкологический мониторинг населенных пунктов и окружающей среды.