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21:09 (мск), источник: РИА Новости

Поезд с высоким радиационным фоном прибыл в Москву

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Специалисты «Радона», экстренных служб и Роспотребнадзора начали проверку вагонов пассажирского поезда, прибывшего на Белорусский вокзал в Москве из Германии, после появления информации о превышении радиационного фона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Источник: РИА Новости

Ранее ряд СМИ сообщил, что в одном из вагонов поезда из Берлина пограничники зафиксировали многократное превышение радиационного фона.

После прибытия поезда все пассажиры были эвакуированы, а сама платформа оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.

«После прибытия международного поезда на Белорусский вокзал проводятся измерения уровня радиации в вагонах состава», — сказал собеседник агентства.

По его словам, к работе привлечены специалисты «Радона» и Роспотребнадзора, а также мобильная радиационно-химическая лаборатория, которая позволяет проводить экспресс-анализы взятых проб прямо на месте ЧП.

Предприятие «Радон» специализируется на обращении с радиоактивными отходами средней и низкой активности, образующимися в народном хозяйстве, проводит весь комплекс работ — их сбор, транспортировку, переработку и хранение, а также ведет радиационно-аварийные работы по удалению обнаруженных радиоактивных загрязнений и радиоэкологический мониторинг населенных пунктов и окружающей среды.

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